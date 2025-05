San Marino. Futsal: il San Giovanni supera la Folgore, pareggio in Fiorentino-Cosmos

©FSGC/Montanari

Si isolano in un duello per il quinto posto Tre Penne e Domagnano, entrambe vincenti negli anticipi della diciassettesima giornata di Campionato Sammarinese – quella in cui ad osservare il turno di riposo è la Libertas fanalino di coda. Annunciati ed ampi i successi di Tre Penne e La Fiorita, mentre il San Giovanni centra una vittoria pesantissima sulla Folgore, proprio quando il Fiorentino fallisce il sorpasso sul club di Falciano per effetto del 2-2 con il Cosmos.

Ha dovuto sudarsi i tre punti contro il Cailungo, il Domagnano di Fabio Gasperoni, che ha dovuto anche fare a meno di Lorenzo Bollini – infortunatosi alla spalla nella prima frazione di gioco e impossibilitato a riprendere il proprio posto in campo. A togliere le castagne dal fuoco ai Giallorossi è stato capitan Menghi, a segno al 52’ per tenere il Domagnano agganciato al Tre Penne. Impegnati in contemporanea a Dogana, i Biancazzurri hanno superato la Juvenes-Dogana pressoché con le stesse modalità: dopo due terzi di gara in perfetto equilibrio, il fuoco amico di Thomas Celli vìola la porta della squadra di Levani – schienata poi dal raddoppio di Gamba al 55’. La squadra di Serravalle ha anche dovuto far fronte a due minuti di inferiorità numerica per l’espulsione di Bagnasco, arrivata cinque minuti dopo il vantaggio avversario.

Fiorentino e Folgore sono distanti undici punti dal quinto posto, complice un rendimento tutt’altro che soddisfacente negli ultimi tempi. I Rossoblù hanno infilato un pareggio col Cosmos, dopo aver perso due delle tre precedenti gare. Doppio botta e risposta a Domagnano, dove Morri colpisce in chiusura di primo tempo e Molinas impatta ad inizio ripresa. I Gialloverdi di Muccioli mettono addirittura la testa avanti con Cecchetti a tre minuti dallo scadere, ma il solito Morri evita la beffa al Fiorentino siglando il definitivo 2-2 al 58’. Di lì a poco, la Folgore è andata incontro all’ottava sconfitta in campionato, la terza nelle ultime cinque partite giocate. I ragazzi di Zonzini cadono per mano del San Giovanni, avanti di due reti nel primo tempo con Berardi e Volpinari. L’acuto di Ercolani al 35’ ha illuso i Giallorossoneri, incapaci di completare la rimonta. Robusto rilancio in chiave playoff per i ragazzi di Franchino, in virtù delle sconfitte di Faetano e Cailungo.

Detto del K.O. dei Rossoverdi, anche il Faetano è rimasto a bocca asciutta ieri sera. Del resto, La Fiorita ha dimostrato di non volere fare sconti. Cinque gol nel primo tempo, con Pellegrini, Fumia e Baldelli a far seguito alla doppietta di Paesini in apertura. Nella ripresa c’è spazio a tabellino anche per Matteo Chezzi e Giuccioli, oltre che per l’autorete di Caruso. Nota negativa della serata per il club di Montegiardino è l’espulsione di Pellegrini: il pivot sarà costretto a saltare lo scontro al vertice programmato settimana prossima a Dogana. A Fiorentino la squadra di Traviglia si impone 8-0. Medesima differenza, per un esito però di 9-1, tra Virtus e Tre Fiori. Alla stoccata iniziale di Andrea Di Maio risponde Tamagnini col momentaneo 1-1, ma i Neroverdi trovano i contributi di Morganti e Cevoli per andare all’intervallo col doppio vantaggio. Nella ripresa un monologo per quelli di Michelotti – a segno con Pasqualini (doppietta), altre due volte con Di Maio (tripletta), Stolfi e Cevoli (doppietta, considerando anche il gol del primo tempo). Vittorie annunciate che contribuiscono ad aumentare l’interesse sul posticipo di stasera ad Acquaviva, quando si affronteranno Murata e Pennarossa. In questo momento, le prime quattro della classe sono raccolte in altrettanti punti. Va da sé che in caso di mancato successo del Murata, la corsa al vertice vivrebbe di uno straordinario equilibrio – pressoché inedito nella storia del futsal sammarinese.

Questo il programma parziale della 17° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 17. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA LUOGO Domagnano Cailungo A1: Tura – A2: Ilie 03/02 1-0 Fiorentino Tre Penne Juvenes-Dogana A1: Lerza – A2: Ercolani 03/02 2-0 Dogana Fiorentino Cosmos A1: D’Adamo – A2: Sgrignani 03/02 2-2 Domagnano Tre Fiori Virtus A1: Zani – A2: Lanuti 03/02 1-9 Multieventi La Fiorita Faetano A1: Ilie – A2: Tura 03/02 8-0 Fiorentino Folgore San Giovanni A1: Ercolani – A2: Lerza 03/02 1-2 Dogana Pennarossa Murata A1: Delvecchio – A2: Vandi 04/02 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Libertas

Qui per la classifica aggiornata

FSGC