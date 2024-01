San Marino. Futsal: il Tre Fiori evita la sconfitta all’ultimo respiro, remuntada del Murata

©FSGC/Novelli

Le due sfide più attese della 16° giornata di Campionato Sammarinese di futsal non hanno tradito le aspettative, aggiungendo ulteriore pepe alla corsa al terzo posto. Dal quale prende distanza la Folgore, travolgente nel suo impegno con la Libertas – tanto quanto Fiorentino e Domagnano contro Tre Penne e San Giovanni. Si risolve in pareggio il confronto tra Cailungo e Cosmos, che intende ridisegnare la griglia delle pretendenti al Turno Preliminare dei play-offs, per i quali il Pennarossa ha alzato la soglia d’ingresso – complice il successo ai danni del Faetano. Una rete allo scadere salva il terzo posto del Tre Fiori dall’assalto de La Fiorita.

La capolista non fa sconti al Tre Penne, al terzo K.O. consecutivo. Nello stesso periodo considerato, il Fiorentino di Michelotti è sempre andato in doppia cifra. Ad Acquaviva sono i ragazzi di Ghiotti, a sorpresa, a sbloccare il punteggio con Ercolani. La replica dei campioni in carica non tarda ad arrivare, tanto violenta che all’intervallo il parziale è addirittura di 8-1. Tripletta di Busignani, doppietta di Zafferani ed acuti di Maiani, Gasperoni e Cevoli. Quest’ultimo è il primo ad andare a segno nella ripresa, dove Gamba si toglie la soddisfazione di bucare la rete del Fiorentino. A tempo scaduto, Busignani griffa la rete del suo personalissimo poker, che lo spinge a quota 37 gol segnati – tredici in più del primo inseguitore nella classifica marcatori.

Specificamente, parliamo di Matteo Moretti – squalificato per la super sfida di Dogana tra il suo Murata e la Virtus. Gara delicata nell’economia della contesa per il terzo posto, che i Bianconeri fanno propria dopo una strepitosa rimonta. Sono i ragazzi di Pollini, infatti, a scattare meglio dai blocchi: Thomas Paolini griffa una doppietta nel giro di quattro minuti, ma meglio di lui fanno Felici e Belloni – che impattano con due reti nello spazio di un giro di lancetta. A decidere le sorti dell’incontro, Marco De Angelis: prelevato dalla Folgore, il suo primo centro con la nuova maglia è di quelli pesanti. Al Murata lo scontro diretto per il quinto posto, che lancia gli uomini di Cellarosi alla rincorsa di Tre Fiori e La Fiorita.

Il match del Multieventi termina infatti in parità. Un esito determinato dal gol sull’ultimo pallone disponibile per Michael Simoncini, decisivo alla prima partita giocata in stagione. Beffa per La Fiorita, passata a condurre in chiusura di primo tempo con Jacopo Giuccioli. Il laterale è bravissimo a raccogliere l’assist di capitan Bernardi per poi mettere a sedere Andreani e, dopo averlo superato, appoggiare in rete. Ad avere l’ultima parola, come detto, è però il Tre Fiori – che sfrutta appieno il portiere di movimento. La Fiorita si fa attrarre dal pallone e Simoncini è bravo a sfruttare la libertà concessagli, freddando dal centro dell’area Marchetti su invito di Verri. Nel finale di una partita maschia e tesa, eccedono Cappelli e Bugli – entrambi destinatari della seconda ammonizione. Il Tre Fiori mantiene così il terzo posto, con un punto di vantaggio sugli ultimi avversari e due sul Murata.

Si porta ad una sola lunghezza di distanza dalla Virtus, sesta in classifica, il Domagnano. L’amplissimo successo sul San Giovanni (10-2) permette ai Lupi di scavalcare la Juvenes-Dogana, ferma per il turno di riposo. Serata di straordinaria produzione offensiva per i ragazzi di Gasperoni, che confezionano ben otto reti nella sola prima frazione di gara: a segno i fratelli Davide e Filippo Dolcini, oltre a Bollini e Gracik. Considerando i sessanta minuti complessivi, celebrano doppiette personali Faetanini, Menghi e Morri. Una doppia esultanza anche in casa San Giovanni: Filippo Zafferani colpisce al 30’ ed il 44’, rendendo un pizzico meno amara una serata non certo da ricordare per la squadra di Corbelli.

Continua ad impressionare la Folgore, che sta viaggiando con la media di 12 gol segnati e 0 subiti in questo 2024. La sfida con la Libertas termina 8-0 in favore della squadra di Zonzini, che già al 5’ è avanti 3-0 con Pellegrini, Pasqualini e Bernardi. Prima dell’intervallo prende corpo la doppietta di Pellegrini, mentre nella ripresa colpiscono anche Biordi, Bernardi e Pelliccioni – oltre a Pasqualini per la seconda volta nella partita. Vittoria preziosa per i Giallorossoneri, che confermando il secondo posto mettendo quattro punti tra sé e la prima inseguitrice – il Tre Fiori.

Equilibrato il secondo confronto di Fiorentino, che termina in perfetta parità. Un risultato finale (2-2) che non può far contento Muccioli: il suo Cosmos, infatti, difendeva il doppio vantaggio a dieci minuti dal termine, per effetto della rete di Dominici e dell’autorete di Burgagni. Come toglie, lo sport sa anche dare: così che è lo stesso Burgagni, dopo il gol di Sammaritani, a griffare la rete del definitivo aggancio a tempo quasi scaduto. Un punto che non avvicina il Cailungo alla soglia play-offs, ma che accoglie favorevolmente i progressi mostrati dalla squadra di Venerucci. Di contro, i Gialloverdi falliscono l’aggancio alla Libertas al decimo posto, venendo piuttosto affiancati dal Pennarossa.

La formazione di Casadei torna a festeggiare una vittoria in campionato, a discapito del Faetano. Incontro estremamente equilibrato e divertente, con continui batti e ribatti fino agli ultimi, determinanti cinque minuti. A far la differenza, nella fattispecie, è Alessandro Ciacci con una doppietta a ridosso del triplice fischio – inframezzata dall’autorete di Bacciocchi che taglia le gambe al Faetano. I Gialloblù avevano aperto le marcature con Scarponi, salvo incassare l’immediato pareggio di Baldani al quarto d’ora. Non va meglio col secondo vantaggio, stavolta a cura di De Cesare. I ragazzi di Gualtieri, avanti 2-1 all’intervallo, vengono ribaltati da Tomassoni ed il solito Baldani. La reazione è però efficace, così che Giacomo Bacciocchi riesce a ristabilire la terza parità di serata, prima del finale – già citato – in cui è Ciacci a prendersi le luci della ribalta.

Questo il quadro della sedicesima giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 16. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO Faetano Pennarossa A1: Notarpietro – A2: Tura 29/01 3-6 Fiorentino Cailungo Cosmos A1: Tura – A2: Notarpietro 29/01 2-2 Fiorentino Domagnano San Giovanni A1: Zani – A2: Delvecchio 29/01 10-2 Dogana Murata Virtus A1: Delvecchio – A2: Tonelli 29/01 3-2 Dogana Fiorentino Tre Penne A1: Vandi – A2: Tonelli 29/01 10-2 Acquaviva Folgore Libertas A1: Tonelli – A2: Vandi 29/01 8-0 Acquaviva La Fiorita Tre Fiori A1: Ercolani – A2: Lanuti 29/01 1-1 Multieventi Turno di riposo Juvenes-Dogana

