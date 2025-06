San Marino. Futsal: La Fiorita chiude al terzo posto grazie a un primo tempo perfetto

Nella serata di ieri, alla palestra di Acquaviva, Virtus e La Fiorita si sono sfidate per il gradino più basso del podio del Campionato Sammarinese di futsal 2024-25. Le formazioni di Michelotti e Traviglia hanno chiuso le rispettive stagioni dando vita ad una partita a due volti, dividendosi di fatto le frazioni di gioco che hanno premiato il club di Montegiardino con il punteggio finale di 4-3.

Partenza lanciata de La Fiorita, che si porta sul doppio vantaggio segnando due reti nello spazio di un minuto grazie a Giuccioli e Morini. Se il 2-0 di quest’ultimo matura da una conclusione dalla distanza, la trama che sblocca il risultato è da stropicciarsi gli occhi. Tutti i giocatori di movimento toccano il pallone nella fase di costruzione, impreziosita dal colpo di tacco di Giuccioli per Matteo Chezzi che scarica nuovamente per il capitano, a segno con un destro di prima intenzione. Bollini evita poi la scuffiata, permettendo a Pasqualini di accorciare immediatamente sul bel lavoro di Cevoli. I Neroverdi vanno vicini al pareggio con Tassitano, che sottomisura non riesce a correggere in porta il tiro-cross di Pasqualini. Le successive conclusioni da lontano di Biordi e Pasqualini esaltano Fabbri, poi graziato da Zafferani. La Fiorita torna a spingere in chiusura di frazione, quando assesta i colpi della vittoria: Meloni fredda Bollini al 26’, dopo aver perso un precedente duello col portiere, mentre Morini – in pieno recupero – cala il poker gialloblù ottimizzando il recupero palla e successivo assist a porta vuota di Fumia. Nel mezzo, due legni negano alla Virtus il potenziale 2-3: il palo respinge il tiro deviato di Cevoli, mentre Di Maio spacca la traversa con un violento mancino.

Il laterale della Virtus prova a rimettere in carreggiata i suoi al 36’, con un gran destro che taglia fuori Andreani. Circa 100” più tardi, Zafferani riapre i giochi: inserimento centrale per raccogliere lo scarico di Cevoli e conclusione a mezza altezza. I Neroverdi hanno a disposizione ventidue minuti per impattare l’incontro, ma il punteggio non cambierà più. Nel terzo conclusivo salgono infatti in cattedra portieri e difese. Bollini è monumentale in tre circostanze consecutive su Matteo Chezzi, permettendo alla Virtus di cullare il sogno di rimonta. Le occasioni non mancano alla squadra di Michelotti, che deve tuttavia fare i conti con un decisivo Andreani sul mancino a botta sicura di Pazzaglia. Il club di Acquaviva non sfrutta poi una ripartenza a porta vuota, neutralizzata dal gran recupero di Simone Chezzi. Quest’ultimo vede infrangersi sul corpo di Bollini il pallone del possibile allungo, così la Virtus vara il portiere di movimento per un finale all’assalto. Con la casacca c’è Stacchini che ha la palla del pareggio, ma calcia un rigore in movimento addosso ad Andreani – bravo ad opporsi anche al successivo tiro di Stolfi. Mani nei capelli per i giocatori della Virtus, che tornano a provarci con Zafferani e Di Maio – ancora neutralizzati dai riflessi del portiere de La Fiorita. Per il club di Montegiardino matura un successo che vale il platonico terzo gradino del podio in campionato.

Questo il quadro delle finali di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | Finali

FSGC | Ufficio Stampa