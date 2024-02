San Marino. Futsal: La Fiorita e Fiorentino non si mollano, primo hurrà per la Libertas

La Fiorita supera anche l’esame Folgore e continua a rimanere in vetta a braccetto con il Fiorentino. La squadra di Galli batte quella di Zonzini con un gol per tempo: il vantaggio lo firma Gasperoni, il raddoppio Belloni. La sconfitta costa alla banda giallorossonera il sorpasso da parte del Tre Fiori, che rispetta pienamente il pronostico della vigilia nell’incrocio con il Cailungo. La squadra di Bugli sfiora lo score in doppia cifra, aprendo i rubinetti del gol con Verri e spalancandoli soprattutto con Esposito, autore di un poker personale. Al tabellino si iscrivono anche i fratelli Burioni – prima Filippo e poi Lorenzo – ed il portiere Andreani, oltre a Crescentini. Di là, le marcature di un altro portiere – Serafini – e di Moroni arrivano a buoi già ampiamente scappati dalla stalla. Un Moroni a referto anche nel match fra Faetano e Domagnano, vinto agilmente dai Lupi che salgono a tre successi consecutivi ed agganciano la Virtus, a riposo. Capone apre e chiude le marcature in un incontro in cui trova gloria anche Lorenzo Bollini. Il 3-0 del Domagnano è un’autorete di Bacciocchi; l’acuto di Moroni, nel finale, riaccende la sfida solo per una trentina di secondi, il tempo che il Domagnano impiega per mettere la palla al centro e segnare il suo quarto ed ultimo gol di serata.

Il Fiorentino si conferma unica squadra a punteggio pieno. La settima vittoria su sette (21 punti anche per La Fiorita, che però ha giocato una partita in più) arriva contro la Juvenes-Dogana, reduce dai due pareggi con Folgore e Cosmos e regolata 4-0 dalla banda di Michelotti, che apre e chiude le marcature nella prima frazione di gioco. Il vantaggio è di Busignani, accompagnato nel tabellino da Gasperoni e da Cevoli, che impreziosisce la sua serata con una doppietta. Nonostante ciò, il 17 rossoblù è costretto a cedere la vetta della classifica marcatori ad uno scatenato Moretti, che segna cinque reti al San Giovanni. È serata di grande ispirazione offensiva un po’ per tutto il Murata contro il fanalino del girone unico: la compagine bianconera doveva riscattare le due sconfitte consecutive e lo fa con gli interessi, scrivendo un 12-2 inaugurato dopo appena 1’ da El Attar, che chiuderà la sua serata con una tripletta al pari del compagno Albani. Il grande mattatore è però Moretti, come si accennava. Felici deve invece “accontentarsi” di una marcatura singola. Niente conferme per il San Giovanni dopo la vittoria ottenuta ai danni del Faetano. La squadra rossonera riesce solo a rendere un po’ meno amara la sua serata con i centri di Zanotti e Berardi.

La Libertas trova il primo successo in campionato, allontanandosi – ma non troppo – dalle zone più buie della graduatoria. Contro il Cosmos arriva un 2-1 certificato dalla doppietta di Alan Bacciocchi, dopo che la squadra gialloverde aveva trovato il primo vantaggio con Zafferani. Il tutto avviene nello spazio di appena 12’. Il programma dell’8° giornata di campionato si completerà domani con il posticipo del Multieventi fra Pennarossa e Tre Penne, entrambe appaiate a 9 punti ed entrambe “affamate” di sorpasso ai danni della Juvenes-Dogana.

Questo il quadro non ancora completo dell’ottava giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 8. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORARIO/ESITO LUOGO Faetano Domagnano A1: Piccoli – A2: D’Adamo 20/11 1-4 Dogana Libertas Cosmos A1: Tura – A2: Notarpietro 20/11 2-1 Acquaviva Murata San Giovanni A1: Ilie – A2: Delvecchio 20/11 12-2 Fiorentino Tre Fiori Cailungo A1: Notarpietro – A2: Tura 20/11 9-2 Acquaviva La Fiorita Folgore A1: Delvecchio – A2: Ilie 20/11 2-0 Fiorentino Fiorentino Juvenes-Dogana A1: D’Adamo – A2: Piccoli 20/11 4-0 Dogana Pennarossa Tre Penne A1: Lanuti – A2: Zani 22/11 21:45 Multieventi Turno di riposo Virtus

Qui per la classifica aggiornata.

FSGC