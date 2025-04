San Marino. Futsal: la Folgore marca stretto il Fiorentino, la Juvenes-Dogana non si ferma più

La corsa per il primo posto si riapre completamente. Il Murata costringe al pari il Fiorentino e la Folgore ne approfitta per portarsi a -3 dalla vetta. Il big match del recupero della 25° giornata si sblocca molto tardi: corre il 24’ quando Cevoli trova il modo di infilare la porta del Murata per il vantaggio dei campioni in carica. Nel giro di breve arriva anche il raddoppio di Paolo Casadei, freschissimo ex dell’incontro, ma il +2 con cui la squadra rossoblù guadagna il cambio campo non sarà garanzia di successo. Il Murata infatti accorcia al 5’ della ripresa con Belloni, altro ex di serata al pari di Moretti, che nel giro di 6’ impatta la sfida approfittando anche della superiorità numerica del Murata stabilita dal doppio giallo comminato a Busignani. Da questo pareggio trae vantaggio, come detto, la Folgore ma anche La Fiorita, che grazie al successo sul Cailungo si riporta nel salottino delle migliori quattro, scalzando dalla quarta piazza proprio il Murata. Bernardi firma il vantaggio di Montegiardino e poi si ripete altre tre volte nella ripresa dopo il provvisorio pareggio del Cailungo dovuto all’autorete di Gasperoni. Nel 5-1 complessivo c’è spazio anche per il gol di Mariotti. La Folgore ha invece vita più dura con il Domagnano, bucato una prima volta al 5’ da Pasqualini e una seconda al 16’ da capitan Bernardi. I Lupi accorciano però nel finale di primo tempo con Gracik, salvo dover concedere altre due marcature nella ripresa, quando Chezzi e di nuovo Bernardi scavano un fossato di relativa sicurezza per la compagine giallorossonera. In realtà il Domagnano non esce affatto dalla partita, anzi riesce a risalire gran parte della china grazie ai centri di Bollini e Faetanini. Il 4-3, però, arriva praticamente sul fischio di chiusura: la Folgore può quindi condurre il porto la sesta vittoria di fila e continuare ad inseguire l’obiettivo primo posto, mentre il Domagnano si ferma dopo tre risultati utili di fila.

Alle spalle della formazione giallorossa guadagnano margine la Libertas e soprattutto il Tre Penne, che travolge il San Giovanni e si porta a -3 dall’ottava posizione occupata proprio dal Domagnano. Ugolini risponde velocemente al primo vantaggio del Tre Penne firmato da Contato. La squadra di San Marino Città deve attendere i minuti conclusivi del primo tempo per riportarsi avanti: il 2-1 è di Ercolani, il 3-1 è un’autorete di Rossi e il 4-1 è a firma di Gamba. Di nuovo Ugolini accorcia all’alba della ripresa, ma il Tre Penne torna a martellare con Ercolani, due volte con Gamba e poi con Contato, prima che il San Giovanni segni la terza ed ultima rete di serata con Schiano. Dominella apre una nuova fase di rapide realizzazioni biancoazzurre: dopo di lui tornano a referto Gamba, Ercolani e nuovamente Gamba per il punto del 12-3 e del pokerissimo personale. Per un Tre Penne che torna al successo dopo due sconfitte c’è una Virtus che non va oltre il pari con la Libertas, perdendo così ulteriore terreno da una Juvenes-Dogana davvero scatenata. Il primo vantaggio è proprio granata, con Taddei. Risposta di Aruci al tramonto del primo tempo; poi, dopo il rigore parato da Lonfernini ad Alex Stefanelli, la Virtus completa la rimonta con Pascucci. Al 59’ la Libertas ha un’altra chance dal dischetto, questa volta quello del tiro libero: come prima, Lonfernini si aggiudica il duello con Stefanelli. Ma la Virtus perde Aruci per doppio giallo e la Libertas sfrutta appieno la superiorità numerica per impattare al sfida al 1’ di recupero. Il gol che sentenzia il 2-2 lo firma Francesco Rossi.

Torna alla vittoria il Cosmos, ed è una vittoria doppiamente preziosa perché consente agli uomini di Muccioli di operare il sorpasso sulla rivale di serata, ossia il Pennarossa. Quest’ultimo si ritrova sul -2 al cambio campo per effetto del gol di Dominici e dell’autorete di Cecchetti. Brighi accorcia all’alba del secondo tempo, poi replica velocemente al 3-1 avversario firmato da Bacciocchi. Non basta però agli uomini di Casadei per operare la rimonta, perché il Cosmos torna ad allungare grazie alle reti di Guerra, Ceccaroli e Righi, costringendo la banda di Chiesanuova – che nel finale perde Selva per doppio giallo – a registrare la quarta sconfitta di fila e ad accomodarsi in quartultima posizione. Chi invece non vuole saperne di rallentare è la Juvenes-Dogana, che sul parquet del Multieventi si prende la quinta vittoria consecutiva ed anche un secondo scalpo eccellente dopo quello del Fiorentino. È il Tre Fiori stavolta a cadere sotto i colpi della banda di Levani, che apre le marcature al 7’ con il destro potente di Cavalli sul primo palo e poi, dopo aver incassato al quarto d’ora la rete del pari (deviazione di Paesini nella propria porta sul diagonale di Lorenzo Burioni), torna avanti con la rasoiata di Bologna a coronamento di un contropiede due contro uno condotto da Cavalli. Gianni fa le prove di 3-1 (palo dopo una travolgente azione personale) prima che la Juvenes-Dogana lo trovi effettivamente approfittando di una errata gestione del portiere di movimento da parte del Tre Fiori. Chezzi scippa palla in banda e calcia velocemente verso la porta lasciata sguarnita da Andreani, che può solo osservare. Nella ripresa Elia Cecchetti è bravo a murare Michele Casadei, ma servono anche tre risposte non banali di Andreani (tutte su Cavalli) per mantenere inalterato quantomeno il -2. Cecchetti deve abbassare nuovamente la saracinesca su Lorenzo Burioni mentre al fratello Lorenzo, poco dopo, non riesce la deviazione sottomisura sulla punizione calciata da Toccaceli. Il palo salva la Juvenes-Dogana sulla correzione ravvicinata di Lorenzo Burioni, mentre sull’altro fronte Gianni si arrende prima alla parata di Andreani e poi alla traversa. Il punteggio “traballa” in un’ultima, duplice circostanza all’interno della stessa azione: Cecchetti ferma la conclusione ravvicinata di Michele Casadei e poi, sul prosieguo, Filippo Burioni sbaglia mira a pochi passi dalla porta. Finisce con un 3-1 che, sponda Tre Fiori, interrompe una striscia di sei vittorie consecutive.

Questo il quadro completo della 25° giornata:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 25. giornata (recupero) SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Folgore Domagnano A1: D’Adamo – A2: Lanuti 04/04 4-3 Fiorentino Libertas Virtus A1: Lanuti – A2: D’Adamo 04/04 2-2 Fiorentino Tre Penne San Giovanni A1: Lerza – A2: Delvecchio 04/04 12-3 Dogana Fiorentino Murata A1: Delvecchio – A2: Lerza 04/04 2-2 Dogana Cailungo La Fiorita A1: Tura – A2: Notarpietro 04/04 1-5 Domagnano Cosmos Pennarossa A1: Notarpietro – A2: Tura 04/04 6-2 Domagnano Juvenes-Dogana Tre Fiori A1: Piccoli – A2: Zani 04/04 3-1 Multieventi Turno di riposo Faetano

