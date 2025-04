San Marino. Futsal: la Folgore perde la finale di Campionato contro il Fiorentino

Il Fiorentino si aggiudica il 18° Campionato Sammarinese di futsal, bissando il successo della scorsa edizione. La finale, che ha visto la Folgore disputare l’ottava consecutiva (nuovo record di San Marino, superando il Tre Fiori del periodo 2014-2017), è stata un’emozionante battaglia. Nonostante la delusione per non essere riusciti a centrare il triplete stagionale – un’impresa mai riuscita a nessuno finora – la Folgore può comunque essere soddisfatta della propria stagione, durante la quale sono stati conquistati due dei tre trofei disponibili.

La partita è iniziata lentamente, ma dopo circa dieci minuti si è accesa con un calcio di rigore per un fallo di mani di Maiani. Pellegrini ha poi trasformato dal dischetto, portando la Folgore in vantaggio. Tuttavia, Maiani ha rapidamente rimediato, segnando l’1-1. La Folgore è tornata in vantaggio grazie a una splendida azione di Biordi, che ha superato Busignani e Maiani per infilare un preciso tiro all’angolino.

Il Fiorentino ha pareggiato ancora una volta poco prima dell’intervallo con una punizione di Busignani, ribattuta in rete da Maiani. Proprio Maiani è stato espulso nella ripresa per somma di ammonizioni, ma la Folgore non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica. Nonostante i numerosi tentativi, inclusi un palo di Chezzi e un’opportunità incredibilmente sprecata da Bernardi, la squadra non è riuscita a trovare il pareggio.

L’ultimo gol di Busignani ha sigillato la vittoria per il Fiorentino, consegnando loro il pass europeo. La Folgore, pur concludendo la partita con amarezza, può guardare con orgoglio ai successi ottenuti durante la stagione e alla determinazione dimostrata in ogni match dai propri ragazzi.