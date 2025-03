San Marino. Futsal: la Juvenes-Dogana c’è, Faetano battuto nella ripresa

Dopo tre sconfitte di fila, torna al successo la Juvenes-Dogana grazie al 6-1 sul Faetano nella sfida di ieri sera valevole per la 24° giornata di Campionato Sammarinese di futsal. Sul parquet di Acquaviva la sfida parte forte, con la squadra di Levani che la sblocca al primo minuto: destro potente e preciso di Cavalli che infila Giusti dall’arco. Il Faetano di Corbelli però non si perde d’animo e al 21’ rimette tutto in parità: El Attar va in pressing su Quaranta che sbaglia, arriva Michele Moroni che di punta batte Cecchetti. L’equilibrio rimane in tutto il primo tempo, con i Gialloblù che vanno anche vicini al vantaggio con il palo di El Attar.

Si resta così sul 1-1 sino ad inizio ripresa quando – al 40’ – la Juvenes-Dogana rimette il naso avanti: Bologna raccoglie spalle alla porta, si gira benissimo e lascia partire un rasoterra che non lascia scampo a Giusti. Il gol carica la squadra di Levani che poco dopo raddoppia: è ancora Bologna che raccoglie l’ottimo servizio dal lato di Celli e trafigge in uscita Giusti con l’esterno. Il Faetano non riesce a reagire e dunque la Juvenes-Dogana prende il largo nella seconda parte di ripresa. Al 50’ è Borasco ad andare a segno in tap-in, dopo il gran sinistro di Celli neutralizzato inizialmente da Giusti. Nei minuti finali il club di Dogana passa altre due volte, sempre con Celli ed in rapida successione. Al 55’ il laterale fa tutto da solo, salta El Attar e Lisi e incrocia alla grande con il sinistro. Un solo minuto dopo ecco il sesto e definitivo gol con Celli che sfrutta l’errore in fase di costruzione di Beinat e dalla distanza batte nuovamente Giusti.

L’ultimo atto della 24° giornata di futsal si avrà questa sera alle 21:45 al Multieventi Sport Domus tra Domagnano e Pennarossa.

Questo, infine, il quadro parziale della 24° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 24. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO/ ESITO LUOGO Fiorentino Tre Fiori 17/03 A1: Tura – 2: Delvecchio 7-1 Fiorentino Virtus Tre Penne 17/03 A1: Delvecchio – 2: Tura 4-4 Fiorentino Libertas La Fiorita 17/03 A1: Piccoli – A2: Mazza – A3: Ilie 0-15 Dogana Cailungo Murata 17/03 A1: Piccoli – A2: Mazza – A3: Ilie 1-10 Dogana Folgore Cosmos 17/03 A1: Lerza – 2: Zaghini 0-3 Domagnano Juvenes-Dogana Faetano 18/03 A1: D’Adamo – 2: Tonelli 6-1 Pal. Acquaviva Domagnano Pennarossa 19/03 A1: Vandi – 2: Zani 21:45 Multieventi Turno di riposo: San Giovanni

FSGC | Ufficio Stampa

