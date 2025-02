San Marino. Futsal: la Juvenes-Dogana inciampa sul Faetano, risalgono Fiorentino e Folgore

Il Murata non fatica ad aggiudicarsi l’ottava vittoria (su nove) e a proteggere la vetta del girone. La sfida dei Bianconeri con il Cailungo rispetta pienamente i pronostici: 5-0, con Cesarini ad aprire uno score che viene completato dalla doppietta di Littera e dagli acuti di Mattioli e Capicchioni. Resta comunque in scia il Pennarossa, che liquida il Domagnano grazie alla doppietta di Gasperoni e al sigillo conclusivo di Verri. Neanche Virtus e La Fiorita perdono il passo. I Neroverdi dovevano anzi riscattare un periodo grigio, in cui avevano infilato tre sconfitte. Ci riescono battendo 4-0 il Tre Penne, con Bernardi ad aprire i conti e poi a triplicare dopo che Beinat aveva infilato la porta sbagliata per il 2-0 di Acquaviva. Il punto esclamativo lo appone invece Biordi poco oltre la metà del secondo tempo. Proprio sul Tre Penne allunga La Fiorita, che non fallisce la prova Libertas. Quest’ultima passa in vantaggio con il rigore di Taddei, ma viene ribaltata entro il cambio di campo dalla doppietta di Matteo Chezzi. Il fratello Simone inaugura presto la ripresa con la rete del 3-1, mentre Paesini amplia una distanza che torna a farsi duplice quando Taddei firma la seconda rete della sua serata, non sufficiente però per cambiare il vento della sfida. Se il Tre Penne vede allontanarsi La Fiorita, il Domagnano – poco distante dai Biancoazzurri – vede avvicinarsi pericolosamente la coppia composta da Fiorentino e Folgore, entrambe vincenti nella serata dedicata alla 9° di campionato. I Giallorossoneri riscattano subito la sconfitta contro il Pennarossa liquidando 3-0 il Cosmos, che in campionato veniva da tre vittorie consecutive. I ragazzi di Muccioli cadono sotto i colpi Bortolotto e Casali, che arrivano dopo l’autorete di Molinas. Unica nota stonata per Zonzini, i due gialli che Ercolani colleziona fra il 49’ e il 50’. Il Fiorentino invece riesce ad allungare la propria striscia positiva. Il terzo successo consecutivo degli uomini di Galli matura nel derby con il Tre Fiori, che termina col punteggio di 8-2. Vantaggio proprio dei Gialloblù con Tamagnini, cui replica Paoloni nel giro di 4’. Ancora Paoloni e due volte Casadei completano il 4-1 con cui le due squadre guadagnano l’intervallo. La ripresa è inaugurata da Felici, di nuovo raggiunto nel tabellino da Paoloni e Casadei (tripletta per entrambi), oltre che da Gasperoni. Sul 6-1 il Tre Fiori aveva provato a rifarsi sotto con Giorgini, ma invano. Ne approfitta il Faetano per riavvicinarsi di un passettino alla squadra di Pollini, anche se la serata di Domagnano sembrava promettere cose ancora più eclatanti ai ragazzi di Corbelli. Ad un certo punto infatti il Faetano stava conducendo 2-0 sulla Juvenes-Dogana ed il 2-1 si era comunque protratto fino al 2’ minuto di recupero, quando gli uomini di Levani, sfruttando il portiere di movimento, riescono a salvare la propria serata, o almeno in parte. Andando con ordine, è Caruso a portare in vantaggio il Faetano al 6’, mentre Bacciocchi si incarica del raddoppio al 13’ della ripresa. Zonzini dimezza a 10’ dal 60’; poi, come detto, i prolungati sforzi offensivi della Juvenes-Dogana pagano i dividendi ad un soffio dal fischio finale, quando Mularoni inchioda il risultato sul 2-2.

Ecco il quadro completo della 9° giornata:

FSGC – Ufficio Stampa