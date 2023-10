San Marino. Futsal, la terza giornata si disputa integralmente lunedì

Non ci sono posticipi nella terza giornata del Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, che si svolgerà in toto lunedì prossimo, 16 ottobre. Delle sette gare programmate (il Tre Fiori osserverà il turno di riposo), l’unica che avrà luogo al Multieventi Sport Domus sarà quella tra San Giovanni e Cailungo, a partire dalle ore 21:45. Almeno una muoverà la propria classifica, che al momento ha fatto registrare due sconfitte in altrettanto uscite stagionali. Va da sé che entrambe punteranno ad ottenere la prima vittoria dell’anno.

Delle gare calendarizzate alle 20:15 è senza dubbio Virtus-Domagnano a catturare l’attenzione. Candidate ad un ruolo da outsider in campionato, anche e soprattutto sulla scorta dei risultati raccolti nelle ultime stagioni, si confronteranno sul sintetico di Dogana. Con tre punti a testa dopo due impegni ufficiali, si contenderanno punti importanti in previsione di una corsa ai play-off che potrebbe far leva – tra qualche mese – anche sul rendimento negli scontri diretti. Una condizione, quella di Virtus e Domagnano, condivisa anche da La Fiorita, sconfitta all’esordio ma vincente una settimana fa. La partita con il Pennarossa di lunedì prossimo, sul sintetico di Domagnano, è decisamente alla portata dei Gialloblù. Il club di Chiesanuova, proprio come i futuri avversari, ha maturato tre punti in classifica e intende farsi trovare pronto per la sfida alla squadra di Montegiardino – due volte finalista negli ultimi tre anni.

Obiettivo vittoria per il Murata, finora a punteggio pieno come Fiorentino, Folgore, Tre Fiori e Juvenes-Dogana (quest’ultima ha già osservato il turno di riposo). I Bianconeri, fortemente rinforzatisi rispetto alla passata stagione, incroceranno il Faetano. Pronostico nettamente dalla parte di Cellarosi, ma il Faetano vuole scrollarsi di dosso le tossine di un avvio di stagione tutt’altro che esaltante. Calcio d’inizio alle 20:15 a Fiorentino. Sul medesimo impianto, a seguire toccherà a Juvenes-Dogana e Tre Penne. Gli uomini di Levani hanno debuttato settimana scorsa con una vittoria sul Cailungo che ha però messo in luce qualche ruggine a livello difensivo. Difetto sinora condiviso dal Tre Penne, che ha incassato tredici gol nelle prime due uscite senza alcun punto conquistato.

Si giocherà invece a Domagnano e sempre alle 21:45, Libertas-Fiorentino. Incontro dal pronostico scontato, ma i Granata hanno potuto contare sul turno di riposo nel corso della seconda giornata, preparando di fatto il confronto coi campioni in carica da due settimane a questa parte. La sconfitta patita al debutto vuole essere riscattata da una bella prestazione in una delle partite più difficili dell’anno, per il club di Borgo Maggiore. Busignani e compagni, neanche a dirlo, cercheranno di mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno. Esito che si augura di poter registrare anche la Folgore, impegnata nel derby di Serravalle con il Cosmos. La sfida è programmata a Dogana per le 21:45. I Gialloverdi sono formazione tosta e quadrata, con una vittoria ed una sconfitta alle spalle in questo scorcio di stagione. Per la squadra di Claudio Zonzini, che ha debuttato sulla panchina della Folgore vincendo la Supercoppa Sammarinese contro il Fiorentino, un altro test di tenuta in vista del big match della quinta giornata, proprio contro i Rossoblù.

Questo il programma della terza giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24: