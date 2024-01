San Marino. Futsal: la Virtus batte La Fiorita e sale in quinta posizione

La terza vittoria consecutiva ha una grandissima valenza per la Virtus. La squadra di Pollini non solo accorcia rispetto all’avversaria di serata, ma risponde a tono al successo del Domagnano ed aggancia in quinta posizione il Murata. La Fiorita conferma di non essere nel momento migliore della propria stagione. La banda di Montegiardino non vince ormai da tre turni (quattro contando quello di riposo), nel corso dei quali è arrivato solo un pareggio a fronte di due sconfitte. Ieri sera, nel posticipo giocato al Multieventi, la Virtus ha colpito in coda alle due frazioni di gioco. Il vantaggio, firmato da Zamboni, è arrivato al 29’; il raddoppio, ad opera di Sensoli, al 59’. La Fiorita ha avuto a disposizione due tiri liberi, il primo nel recupero di primo tempo e il secondo a metà della ripresa. Sia Franciosi che Mariotti, però, hanno calciato fuori dallo specchio della porta. E così la formazione di Gianni Galli è costretta a cedere il terzo posto al Tre Fiori ed ora vede farsi minacciosa, dietro di sé, la coppia composta proprio dalla Virtus e dal Murata, lontane appena tre punti.

Questo il quadro completo della 14° giornata:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 14. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Cailungo Libertas A1: Sgrignani – A2: Ercolani 15/01 0-5 Fiorentino Domagnano Tre Penne A1: Ercolani – A2: Sgrignani 15/01 5-0 Fiorentino Pennarossa Juvenes-Dogana A1: Tonelli – A2: Vandi 15/01 0-5 Dogana San Giovanni Cosmos A1: Vandi – A2: Tonelli 15/01 3-3 Dogana Murata Tre Fiori A1: Delvecchio – A2: Tura 15/01 2-2 Acquaviva Faetano Fiorentino A1: Tura – A2: Delvecchio 15/01 0-10 Acquaviva La Fiorita Virtus A1: Ilie – A2: Zani 17/01 0-2 Multieventi Turno di riposo Folgore

Qui per la classifica aggiornata

FSGC | Ufficio Stampa