San Marino. Futsal: larghe e preziose vittorie per Murata e Juvenes-Dogana

Nella 26° giornata di Campionato Sammarinese di Futsal in programma totalmente ieri sera, la Juvenes-Dogana approfitta della caduta della Virtus con la capolista Fiorentino e sale al sesto posto. La squadra di Levani si impone largamente con il Faetano e scavalca i Neroverdi di Acquaviva. Il club di Serravalle vince per 9-0 in una gara a senso unico: tre reti nel primo tempo con le firme di Nicolò Gianni, William Cavalli e Simone Chezzi mentre sono ben sei le marcature nella ripresa (Bologna e Quaranta si aggiungono a Chezzi e Cavalli, questi ultimi autori di una tripletta ciascuno).

In vetta, come detto, il Fiorentino non sbaglia e con quattro gol nel primo tempo chiude la pratica Virtus. I Campioni in carica vanno a segno con Danilo Busignani (doppietta), Luca Zafferani e Andrea Ceccoli. Grazie al poker, la squadra di Michelotti si mantiene sempre al comando della classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulla Folgore. I Giallorossoneri mantengono il passo dei rivali grazie ad una maxi-vittoria: a farne le spese è il Pennarossa, battuto con un netto 14-0. A mettere le firme nella goleada sono Tassitano (quattro reti), Morri (tre), Chezzi (due), Volpinari (due), e Pellegrini. Serata da dimenticare per i Biancorossi che devono anche registrare due sfortunate autoreti con Federico Rosa.

Vince – per la sesta volta di fila – anche il Tre Fiori che resta al terzo posto grazie al 6-0 rifilato al Tre Penne. I fratelli Burioni aprono le marcature, nella ripresa i Gialloblu aumentano il margine con Marcello Morini, Samuel Toccaceli e la doppietta di Thomas Crescentini.

Il Murata sfrutta al meglio il riposo della Fiorita battendo senza problemi il Cailungo: i Bianconeri dunque esultano e salgono al quarto posto. La squadra di Cellarosi non sbaglia sul parquet della palestra di Acquaviva e si impongono con un largo 9-0. Il solito Matteo Moretti ne segna tre, al quale si devono aggiungere le doppiette di Matias Ghiotti e Pasquale Rizzo oltre alle marcature di Nicola Albani e Manuel Rossini.

Torna al successo anche la Libertas: i Granata hanno ragione sul San Giovanni con un secco 5-0. L’inizio gara non sorride ai Rossoneri che al 12’ devono registrare l’espulsione del portiere Lorenzo Agostini. La squadra di Penserini riesce a sbloccarla al 16’ con Michele Zanotti poi le altre quattro reti arrivano nel finale di gara: le doppiette di Alex Stefanelli e Gabriele Taddei fanno così esultare il club di Borgo Maggiore che si mantiene ad un tranquillo decimo posto.

In ottica playoff trova invece un buon punto il Cosmos contro il Domagnano, nell’unico pareggio – per altro senza reti – di serata. I Gialloverdi restano sempre al dodicesimo posto – ultimo piazzamento valido per la post season – con quattro lunghezze di vantaggio sul Cailungo e interrompono così un lungo digiuno di punti che durava da ben sei turni. I Giallorossi, dal canto loro, si mantengono all’ottavo posto ormai certi dei playoff.

Questo il quadro definitivo della 26° giornata del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 26. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Faetano Juvenes-Dogana A1: Lerza – A2: Delvecchio 28/03 0-9 Acquaviva Pennarossa Folgore A1: Tura – A2: Ercolani 28/03 0-14 Dogana San Giovanni Libertas A1: Ilie – A2: Tonelli 28/03 0-5 Fiorentino Tre Fiori Tre Penne A1: Delvecchio – A2: Lerza 28/03 6-0 Acquaviva Murata Cailungo A1: Vandi – A2: Lanuti 28/03 9-0 Pal. Acquaviva Domagnano Cosmos A1: Tonelli – A2: Ilie 28/03 0-0 Fiorentino Virtus Fiorentino A1: Ercolani – A2: Tura 28/03 0-4 Dogana Turno di riposo La Fiorita

Clicca qui per la classifica aggiornata

FSGC | Ufficio Stampa