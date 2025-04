San Marino. Futsal, Malta Cup: l’Under 18 chiude con una sconfitta per 0-2 con Gibilterra

Termina con una sconfitta l’esperienza della selezione nazionale giovanile di futsal di San Marino, impegnata nella Malta Cup 2024. Dopo aver incrociato le due rappresentative maltesi, i Biancazzurrini hanno sfidato ieri i pari età di Gibilterra.

Gara piuttosto equilibrata, quella che ha chiuso la tre giorni ininterrotte di sfide internazionali, che ha premiato la selezione gibilterriana con il punteggio di 2-0. I ragazzi di James Bosio hanno segnato una volta per frazione di gioco, sbloccando la sfida al 16’ grazie Louis Delmedo. Resta in canna la stoccata del pareggio ai Titani, mentre gli avversari colpiscono a freddo nella ripresa. Nel corso del 3’ del secondo tempo, infatti, Gibilterra trova la via del raddoppio e definitivo 2-0. A siglarlo, Sebastian Diaz.

FSGC | Ufficio Stampa