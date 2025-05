San Marino. Futsal: maxi-Murata, Pennarossa 2°, ok Virtus e Domagnano

La 16° giornata di Campionato sammarinese di futsal – la prima di ritorno – consegna un Murata in piena forma che abbatte la Libertas e resta al comando della classifica. Assoluta prova di forza dei Bianconeri di Max Spada che a Dogana contro la Libertas si impongono con un inequivocabile 23-0. Nove le reti del primo tempo, ben quindici nella ripresa. Sugli scudi Danilo Busignani, che festeggia al meglio il suo rientro dopo un lungo stop con ben sette gol (che lo fanno diventare subito capocannoniere con 22 reti in sole 8 presenze). Nella maxi-vittoria da rilevare anche le triplette di Belloni, Mattioli, e Capicchioni, le doppiette di De Angelis e Ghiotti, e i gol singoli di Casadei, Cesarini e Moretti. Vittoria numero quattordici per il Murata che resta saldamente al comando a quota 43 punti. Libertas sempre fanalino di coda con soli 3 punti raccolti.

Dietro ai Bianconeri c’è il Pennarossa che approfitta del riposo de La Fiorita per scavalcarla e andare al secondo posto, frutto della vittoria per 4-2 sulla Juvenes-Dogana. Primo tempo di marca biancorossa con il parziale di 3-0 firmato Maiani e Gasperoni (doppietta per lui). Nella ripresa arrotonda anche Verri (50’) poi Cavalli e Mularoni accorciano per la squadra di Dogana ma è troppo tardi per Levani e i suoi, che interrompono così una striscia positiva che durava da tre turni.

Nella serata di ieri vince anche la Virtus, al terzo successo di fila, che a Dogana supera il Fiorentino. Tutto facile per i Neroverdi di Matteo Michelotti contro la sua ex squadra che grazie al 7-1 finale possono rinsaldare il quarto posto. La gara si sblocca al 21’ con Elia Pasqualini poi il raddoppio di Pascucci prima del riposo. Ad inizio secondo tempo la Virtus aumenta il margine con Di Maio e nuovamente con Pasqualini, poi Gasperoni va a segno tra i Rossoblu di Gianni Galli. Conta poco perché il club di Acquaviva la chiude definitivamente con le firme di Cevoli, Di Maio e Stacchini. Nonostante la sconfitta il Fiorentino rimane al settimo posto, in attesa della Folgore – dietro due punti e in campo domani sera al Multieventi con il Cailungo.

Importante successo del Domagnano che interrompe una striscia di due sconfitte e che sale momentaneamente al quinto posto (+1 sul Tre Penne in campo questa sera ad Acquaviva con il Cosmos). La sfida di Dogana contro il San Giovanni si sblocca però solo nel finale. A fare da grimaldello per gli uomini di Gasperoni è Kevin Vagnini che colpisce i Rossoneri al 55’, poi i gol del capitano Menghi e Gatti nel recupero fanno il resto. La squadra di Franchino – al secondo stop consecutivo – resta al penultimo posto del raggruppamento.

L’unico pareggio di serata è quello tra Faetano e Tre Fiori. In avvio Alex Maiani apre per la squadra di Fiorentino al quale risponde di lì a poco il gol di Moroni per l’1-1. Prima del riposo colpice Mattia Michelotti per il nuovo vantaggio del Tre Fiori ma l’autorete nella ripresa (44’) di Michele Zanotti fissa il definitivo 2-2. Un punto che muove la classifica di entrambe e che le mantiene in zona post-season (Tre Fiori al nono posto, Faetano al dodicesimo).

Come già accennato, la 16° giornata di campionato di futsal prevede questa sera alla palestra di Acquaviva l’incontro tra Cosmos e Tre Penne (ore 21:45) mentre domani sul parquet del Multieventi si daranno battaglia Cailungo e Folgore (ore 21:45).

Questo il quadro della 16° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Futsal, Campionato Sammarinese 2024-25 | 16. giornata

