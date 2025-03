San Marino. Futsal: Murata a caccia dell’ottava, il Pennarossa della settima

Stasera si apre una settimana ricchissima di futsal, con il campionato a tenere banco tra lunedì e mercoledì e la Titano Futsal Cup, giovedì, a dispensare i verdetti dei quarti di finale. La serata sarà quella che vedrà il Murata concentrare i propri sforzi – ancora una volta – nella difesa del primato. Al Cosmos il compito arduo di impedire ai Bianconeri di raggiungere l’ottava vittoria di fila. A seguire, sullo stesso campo – quello di Domagnano – l’incrocio tra San Giovanni e Juvenes-Dogana. Il primo potrà prendere come riferimento l’impresa che il Faetano ha lasciato incompiuta lunedì scorso, con l’idea naturalmente di portarla a termine. Impresa che è stata rovinata proprio dalla Juvenes-Dogana, sotto 2-0 con i Gialloblù e capace di rimontare fino al 2-2, segnando l’ultima rete a tempo pressochè scaduto. Una serata che comunque non avrà lasciato pienamente soddisfatto Roberto Levani, desideroso di riscattarla anche per trarre massimo profitto, oltre che dalla prova difficile del Cosmos, anche dal turno di riposo del Cailungo: sia i Rossoverdi che i Gialloverdi, infatti, sono vicini di pianerottolo dei Biancorossoazzurri in classifica. In quella zona c’è anche il Tre Fiori, che non è riuscito a dare seguito alla vittoria centrata con la Libertas e che dovrà misurarsi, a Dogana, con una Folgore in un buon momento di salute ma priva del capitano Ercolani, espulso contro il Cosmos: centrare la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato vorrebbe dire, per i ragazzi di Zonzini, agganciare momentaneamente il Domagnano – che giocherà il posticipo – ed eventualmente rompere la convivenza con il Fiorentino, qualora quest’ultimo dovesse uscire dalla sfida serale con un risultato diverso dalla vittoria. E certo non è agevole il compito che attende la banda di Galli, opposta a quella Fiorita che ha pienamente assorbito la sconfitta con il Murata e che viaggia sull’onda di tre vittorie consecutive, filotto che ha permesso a Montegiardino, in tempi recenti, di agganciare la Virtus al terzo gradino del podio. In ogni caso, anche il Fiorentino è lanciato da tre successi filati: si prospetta come uno degli incontri più interessanti della serata, insomma, quello che concluderà la serata di Dogana.

Sono esattamente il doppio – sei – le vittorie consecutive con le quali il Pennarossa si presenterà alla prova Tre Penne. Anche qui la sfida promette di divertire, con i Biancoazzurri che, in caso di successo, ridurrebbero drasticamente la distanza che al momento li separa da Chiesanuova, quantificata in appena quattro lunghezze. Tre Penne che, però, in tempi recentissimi ha perso un po’ del suo slancio e che giocherà anche per cancellare il rotondo k.o. rimediato contro la Virtus. Quest’ultima tiferà in qualche modo per la squadra di Penserini, visto che il Pennarossa vanta un punto di vantaggio rispetto ad Acquaviva. Tuttavia, per prima cosa, Matteo Michelotti (che finirà di scontare le tre giornate di squalifica) chiederà ai suoi ragazzi di non sottovalutare la prova Faetano, a maggior ragione considerando lo spavento che la banda di Corbelli ha procurato alla Juvenes-Dogana appena sei giorni fa, riuscendo in ogni caso a muovere la classifica dopo un periodo di vacche magre. Il turno – il 10° di campionato – si completerà al mercoledì con l’unico match indoor previsto. Opposti, al Multieventi, un Domagnano reduce da due gare senza punti e senza reti ed una Libertas sempre più legata alla necessità di conquistare i primi punti stagionali. Leonardo Palermino, tecnico granata, vivrà però dagli spalti la sua serata da ex, dato che dovrà scontare la prima delle due giornate di squalifica rimediate contro La Fiorita – peraltro altra vecchia “fiamma” dell’allenatore forlivese.

Ecco il programma della 10° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 10. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA LUOGO Virtus Faetano A1: Delvecchio – A2: Zani 25/11 20:15 Fiorentino Tre Penne Pennarossa A1: Zani – A2: Delvecchio 25/11 21:45 Fiorentino Fiorentino La Fiorita A1: Ercolani – A2: Tura 25/11 20:15 Dogana Folgore Tre Fiori A1: Tura – A2: Ercolani 25/11 21:45 Dogana Cosmos Murata A1: Lanuti – A2: Ilie 25/11 20:15 Domagnano San Giovanni Juvenes-Dogana A1: Ilie – A2: Lanuti 25/11 21:45 Domagnano Domagnano Libertas A1: Tonelli – A2: Zaghini – A3: Sgrignani 27/11 21:45 Multieventi Turno di riposo Cailungo

FSGC | Ufficio Stampa