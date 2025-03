San Marino. Futsal: Murata senza freni, Cosmos battuto

Il Murata non sbaglia e grazie alla 23^ vittoria su 24 uscite rimane saldamente in vetta al Campionato Sammarinese di futsal. Nella sfida di ieri sera giocata sul parquet del Multieventi, la squadra di Spada si impone per 7-1 sul Cosmos.

La gara si sblocca al 11’ quando Busignani dialoga con Ercolani che aggira Guerra e batte Serafini sul primo palo. Il Cosmos di Muccioli però lotta e dieci minuti dopo rimette tutto in parità con Bacciocchi, bravo ad involarsi verso Casadei e ad infilarlo in uscita. Il pari però dura poco perché, dopo pochi minuti, il Murata è di nuovo avanti: è ancora l’asse Busignani-Ercolani a risultare vincente quando il tiro-cross del primo viene raccolto dal secondo che da due passi non può sbagliare. La prima frazione si chiude poi sul doppio vantaggio di Bianconeri: tocco elegante con la suola di Ercolani per Busignani che tira in porta, la traiettoria viene poi corretta in rete dal tocco di Ceccaroli per l’autorete del 3-1.

Nella ripresa, il Murata inizia a prendere il largo con la quarta rete: il rinvio sbagliato con le mani da parte di Serafini risulta letale perché la sfera viene intercettata da Busignani che poi spara con il destro senza lasciare scampo al portiere gialloverde. Ai marcatori si aggiunge anche Maiani che poco dopo sfrutta lo spazio concessogli dalla difesa gialloverde per infilare Serafini dalla distanza con un destro potente e preciso. La sesta rete è ancora a firma di Maiani che a porta sguarnita capitalizza il buon assist di De Angelis.

L’unica nota stonata per il Murata è l’infortunio del portiere Casadei, arrivato a 5’ dalla fine. Spada negli ultimi minuti si gioca la carta Busignani come portiere volante. Ciò porterà anche dei frutti per il bomber sammarinese che andrà a segno al 59’ con un facile tocco sotto porta.

Al Multieventi, dunque, si chiude 7-1 per il Murata che rimane al comando a +8 sul Pennarossa. Cosmos che invece resta al settimo posto.

La 25° giornata si chiude questa sera alle 21:45 con la sfida tra La Fiorita e Fiorentino in programma all’interno della palestra di Acquaviva.

Questo il quadro parziale del 25° turno di campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 25. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Pennarossa Tre Penne 24/03 A1: Piccoli – A2: Lerza 5-1 Fiorentino Juvenes-Dogana San Giovanni 24/03 A1: Lerza – A2: Piccoli 1-2 Fiorentino Libertas Domagnano 24/03 A1:Zaghini – A2: Tura 2-7 Dogana Faetano Virtus 24/03 A1: Tura – A2: Zaghini 3-9 Dogana Tre Fiori Folgore 24/03 A1:–Ilie A2: Vandi 5-1 Domagnano Murata Cosmos 26/03 A1: Lanuti – A2: Sgrignani 7-1 Multieventi La Fiorita Fiorentino 27/03 A1: Tonelli – A2: Mazza 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Cailungo

