San Marino. Futsal: Nazionale U19 in partenza per la Malta Cup 2024

La Nazionale U19 di futsal disputerà in settimana tre sfide amichevoli a Malta, incrociando domani e mercoledì due diverse selezioni nazionali dei padroni di casa, prima di chiudere giovedì 14 marzo con i pari età di Gibilterra. Nella notte la partenza per l’aeroporto di Roma, mentre il primo impegno è calendarizzato alle 19:00 di domani contro Malta “A”. Il successivo impegno, con la seconda rappresentativa maltese, è invece calendarizzato mercoledì alle 16:15. Dopo pranzo l’ultima gara contro Gibilterra, in programma alle ore 13:30.

Con la Nazionale sammarinese viaggerà anche Laurentiu Ilie: l’internazionale di futsal di San Marino farà parte degli arbitri del torneo.

Questi i quattordici giocatori convocati dal Commissario Tecnico Matteo Selva, in vista della Malta Cup 2024: