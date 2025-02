San Marino. Futsal: nel 20° turno vincono tutte le prime sette 

Nel turno infrasettimanale del Campionato Sammarinese di futsal – giocato interamente ieri sera – vincono tutte le prime sette della classifica. La capolista Murata non sbaglia e infila la diciottesima vittoria su 19 gare: a farne le spese è la Juvenes-Dogana, battuta con un netto 8-0 sul parquet di Acquaviva. Quattro reti per tempo fanno esultare i Bianconeri che mettono a referto cinque marcatori diversi: Ghiotti, Littera, Belloni, Busignani e Moretti (poker per lui). Dopo due vittorie si ferma dunque la squadra di Levani, che nel recupero del primo tempo deve registrare anche l’errore su tiro libero di Celli.

Murata che sale così a 55 punti, a +6 sul Pennarossa che con il successo di ieri sera mantiene però inalterato il ritardo dalla vetta. Per i Biancorossi è tutto semplice a Domagnano contro il Tre Fiori, liquidato con un secco 9-1. La squadra di Novembrini mette subito le cose in chiaro e nella prima frazione va a segno per sei volte. Nella ripresa piovono altre tre reti, assieme a quella del Tre Fiori con Antonelli che segna il gol della bandiera. Tra i marcatori biancorossi si fanno notare Verri e Gasperoni, con un poker a testa, assieme al gol di Samuel Toccaceli.

Vincono anche Virtus e La Fiorita, entrambe appaiate al terzo posto a quota 45. I Neroverdi – grazie al 6-0 sul Cailungo – tornano al successo dopo lo stop con il Cosmos. Nella prima frazione la squadra di Acquaviva colpisce con quattro marcatori diversi (Cevoli, Stolfi, Pasqualini e Bernardi) poi la rete in avvio di ripresa di Cevoli e quella di Tamagnini al 45’ chiudono la contesa anzitempo. Si ferma dunque la striscia positiva dei Rossoverdi dopo due vittorie di fila.

Nessun problema anche per La Fiorita che rifila ben otto reti al San Giovanni. I Gialloblu di Montegiardino la sbloccano al 12’ con Pellegrini e prima del riposo arrotondano con le reti di Chezzi, Paesini e Giuccioli. Quattro reti anche nella ripresa, con Guidi che si aggiunge alla tripletta di Chezzi e alla doppietta di Pellegrini. Tra i Rossoneri a segno anche Volpinari (45’) che successivamente si vede anche estrarre il rosso.

Non si ferma anche la striscia di vittorie del Tre Penne, che ieri sera registra la quarta di fila. La sfida con il Fiorentino è però combattuta sino al termine. Il vantaggio è infatti dei Rossoblu di Galli per merito di Morri che la sblocca al 10’ poi Sabatino firma il pari (24’). L’equilibrio rimane sino al termine quando arriva la zampata di Jacopo Gamba che regala ai Biancoazzurri i tre punti.

Doppio successo settimanale per il Domagnano che dopo aver battuto il Tre Fiori lunedì scorso riesce ad imporsi anche con la Folgore. I Lupi vanno in vantaggio grazie all’autorete di Alan Bacciocchi al 29’ poi il definitivo 2-0 arriva nella ripresa grazie alla punizione vincente di Righi.

La vittoria più larga di questo 20° turno spetta al Cosmos che va in doppia cifra nel 14-1 rifilato alla Libertas a Dogana. Mattatore della serata è Enzo Gabriel Molinas che segna addirittura nove gol. Alla goleada partecipano anche Bacciocchi e Reggini (doppietta per entrambi) assieme alla marcatura singola di Cervellini.

Per la squadra gialloverde è la terza vittoria consecutiva.

Questo il programma completo e aggiornato della 20° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 20. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Fiorentino Tre Penne A1: Sgrignani – A2: Ercolani – A3: Mazza 20/02 1-9 Fiorentino Cailungo Virtus A1: Ercolani– A2: Sgrignani – A3: Mazza 20/02 0-6 Fiorentino Tre Fiori Pennarossa A1: Zaghini – A2: Vandi 20/02 1-9 Domagnano Folgore Domagnano A1: Vandi – A2: Zaghini 20/02 0-2 Domagnano La Fiorita San Giovanni A1: Ilie – A2: Zani 20/02 8-1 Dogana Cosmos Libertas A1: Zani – A2: Ilie 20/02 14-1 Dogana Juvenes-Dogana Murata A1: Lanuti – A2: Piccoli 20/02 0-8 Pal. Acquaviva

