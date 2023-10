San Marino. Futsal, parte il campionato: La Fiorita e Tre Fiori si ritrovano alla Palestra di Acquaviva

Non è l’esordio assoluto della stagione di futsal ma sarà comunque il primo giorno di scuola per dodici delle quindici squadre del Titano. Domani inizia il campionato, con tante novità “ereditate” dall’estate. La prima è sicuramente la possibilità di introdurre un giocatore straniero in rosa. C’è poi la nuova configurazione delle panchine dopo il valzer degli scorsi mesi. Oltre a ciò, è da segnalare anche l’inserimento in calendario della Palestra di Acquaviva, sede regolare dei match della San Marino Academy ma inedita per i quindici club di San Marino. Tra le conferme, il format dello scorso campionato (con un Girone Unico seguito da un Turno Preliminare e dai play-off), l’adozione – benchè non sistematica – del Multieventi Sport Domus e la necessità di ricorrere ad un posticipo per ogni giornata di gare, salvo sporadiche eccezioni.

Si diceva delle dodici squadre che fra domani e martedì vivranno la loro ‘prima’ stagionale. A questo novero non appartengono Fiorentino e Folgore, già opposte nella finale di Supercoppa Sammarinese, e la Juvenes-Dogana, che osserverà subito il turno di riposo. Il Fiorentino campione in carica inizierà la difesa del titolo dalla sfida al Tre Penne, cercando subito un riscatto dopo la recente delusione per non essere riuscito a mettere in bacheca quello che sarebbe stato il suo terzo trofeo consecutivo. La squadra del confermato Michelotti se la vedrà con una che, invece, ha cambiato guida tecnica: da Gianni Galli a Davide Elia Ghiotti. Si gioca a Fiorentino nel primo dei due incontri di serata.

Il secondo vedrà di fronte la Virtus – sempre nelle mani di Luca Pollini – ed il rinnovatissimo Murata targato Gabriele Cellarosi. Sarà una sfida di ex, su tutti i fratelli Angelo e Paolo Casadei, rientrati al Murata dopo una stagione – condotta in generale con buoni risultati, sia individuali che di squadra – spesa proprio nella società neroverde. La Libertas di Roberto Penserini aprirà il programma del campo di Dogana sfidando la Folgore, fresca di vittoria in Supercoppa e più che mai intenzionata a mettere in discussione la leadership del Fiorentino sui due fronti che maggiormente ingolosiscono i club di San Marino, e che proprio di rosso e blu si sono tinti lo scorso anno a spese della società di Falciano. Quest’ultima è passata nelle mani di Claudio Zonzini, che ha vissuto un esordio da sogno confermando il nome della Folgore nell’albo d’oro di Supercoppa. Dopo Granata e Giallorossoneri, la scena di Dogana passerà a Cosmos e Cailungo. Il primo ha mantenuto la guida tecnica – Federico Muccioli – ma ha cambiato varie pedine in rosa puntando decisamente ad un upgrade rispetto a quanto fatto la scorsa stagione. La seconda ha salutato – almeno nelle vesti di allenatore – Michele Bollini per riabbracciare Matteo Venerucci, e l’obiettivo non può che essere quello di centrare una post-season sfuggita nel 2022-23.

Faetano e San Giovanni di recente si sono scambiati gli allenatori. Il primo è passato alle cure di Davide Gualtieri, che inizierà la sua nuova avventura incrociando a Domagnano il Pennarossa di Mattia Casadei, pronto ad iniziare la sua quinta stagione alla guida dei Biancorossi di Chiesanuova. Sullo stesso campo, nella seconda sfida di serata, toccherà proprio al San Giovanni esordire sfidando il Domagnano. I Rossoneri, passati ad Elmiro Corbelli, cercheranno di rovinare la ‘prima’ di un altro tecnico all’esordio, Fabio Gasperoni, approdato alla guida dei Lupi dopo il lungo corso targato Manuel Mussoni. L’ultimo match in programma si giocherà al martedì. Tre Fiori e La Fiorita terranno a battesimo la Palestra di Acquaviva come nuovo impianto deputato ad ospitare i match del Campionato Sammarinese. Le due squadre avevano chiuso i rispettivi cammini nella stagione 2022-23 sfidandosi nella finale per il terzo posto. Ebbe la meglio La Fiorita, che quest’anno riparte da Gianni Galli. Sull’altro fronte, confermato Alex Bugli.

Questo il programma completo della 1° giornata di campionato: