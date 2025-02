San Marino. Futsal: Pennarossa travolgente nel posticipo, domani le sfide della 20° giornata

Con una produzione offensiva eufemisticamente abbondante, il Pennarossa sbriga la pratica Libertas e porta a compimento la missione di allungare sul terzo posto. Alla palestra di Acquaviva matura un risultato clamoroso: 33-2. Il lato granata è riempito dal solo Pieri, autore di una doppietta. Sul lato biancorosso spicca in modo particolare Oddone, che firma sette reti; ma sono ispirati anche Toccaceli, Verri e Colonna con quattro gol a testa, Brighi e Gasperoni con tre, oltre a Baldani, Carlini e Stefanelli con due. Marcature singole, infine, per Giacobbi e Cappelli. Quarantotto ore per tirare il fiato, poi Pennarossa e Libertas, insieme a tutte le altre squadre del campionato ad eccezione del Faetano, torneranno in campo per la giornata numero 20. Nel ricco programma del giovedì, che non contempla posticipi, Il Pennarossa sfiderà il Tre Fiori – recentemente avvicinato dal Cailungo – nel primo match di Domagnano, che sarà seguito dal confronto tra la Folgore, reduce dal turno di riposo, e lo stesso Domagnano, impegnato nell’inseguimento del Tre Penne. La banda di Penserini, dal canto suo, è in un periodo di forma smagliante e se la vedrà con il Fiorentino, che di recente ha perso una posizione in graduatoria e che vuole ritornare a festeggiare una vittoria smarrita quattro partite fa. Sullo stesso campo, quello di Fiorentino, la Virtus proverà a suturare le ferite di lunedì scorso puntando a battere un Cailungo galvanizzato dalla netta vittoria centrata a spese del Faetano, con annessi protezione del 12° posto e sensibile avvicinamento all’11°. Il turno di riposo dello stesso Faetano dà inoltre alla banda di Venerucci la possibilità di mettere ulteriore distanza di sicurezza tra sé e la zona paludosa del Girone Unico. Zona paludosa alla quale continua ad appartenere il San Giovanni, opposto ad un’altra formazione d’alta classifica desiderosa di riscatto, La Fiorita. Dopo l’incrocio tra Gialloblù e Rossoneri, il campo di Dogana ospiterà Cosmos-Libertas: il primo vola sull’onda delle due vittorie di fila, l’ultima delle quali di assoluto prestigio contro la Virtus, mentre la seconda ha sulle spalle un filotto di sconfitte che reclama una robusta reazione. Completa il programma del giovedì di campionato l’unica sfida indoor, quella tra la Juvenes-Dogana, salita recentemente all’8° posto grazie alle due vittorie consecutive, ed il Murata, sempre saldamente al comando della classifica del Girone Unico e fin qui unica squadra imbattuta del torneo.

Questo il quadro completo della 19° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 19. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO San Giovanni Murata A1: Zaghini – A2: Lerza 17/02 3-13 Fiorentino Domagnano Tre Fiori A1: Lerza – A2: Zaghini 17/02 5-2 Fiorentino Virtus Cosmos A1: Vandi – A2: D’Adamo 17/02 2-3 Dogana Cailungo Faetano A1: D’Adamo – A2: Vandi 17/02 5-0 Dogana Tre Penne La Fiorita A1: Lanuti – A2: Zani 17/02 2-1 Domagnano Fiorentino Juvenes-Dogana A1: Ilie – A2: Tonelli 17/02 0-2 Multieventi Libertas Pennarossa A1: Zaghini – A2: Ilie 18/02 2-33 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Folgore

E questo è il programma della 20°:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 20. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Fiorentino Tre Penne A1: Sgrignani – A2: Ercolani – A3: Mazza 20/02 20:15 Fiorentino Cailungo Virtus A1: Ercolani– A2: Sgrignani – A3: Mazza 20/02 21:45 Fiorentino Tre Fiori Pennarossa A1: Zaghini – A2: Vandi 20/02 20:15 Domagnano Folgore Domagnano A1: Vandi – A2: Zaghini 20/02 21:45 Domagnano La Fiorita San Giovanni A1: Ilie – A2: Zani 20/02 20:15 Dogana Cosmos Libertas A1: Zani – A2: Ilie 20/02 21:45 Dogana Juvenes-Dogana Murata A1: Lanuti – A2: Piccoli 20/02 21:45 Pal. Acquaviva

Qui per la classifica aggiornata

FSGC