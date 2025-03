San Marino. Futsal: il Murata vuole sfruttare lo scontro diretto La Fiorita-Virtus per allungare 

Complice lo stop forzato del Pennarossa e lo scontro diretto tra La Fiorita e Virtus, il Murata va a caccia di punti pesanti per la corsa alle posizioni di vertice in regular season. La squadra di Spada è attesa dal derby di Città con il Tre Penne, reduce dal successo con la Libertas dopo due sconfitte in serie. Il Murata – oggi – rappresenta l’ostacolo più probante per ogni formazione e con spirito di confronto i ragazzi di Penserini vorranno approcciarsi all’incontro che domani sera, alle 20:15, aprirà il programma a Fiorentino. Successivamente sarà la volta di Fiorentino-Folgore: un binomio che nell’ultimo triennio è stato speso in occasione di tutte le finali, ma che dopo gli esodi estivi ha ridimensionato e non poco le ambizioni dei due club. Galleggianti a metà classifica, si sfideranno alle 21:45.

Anche sul sintetico di Dogana sono in programma due incontri: Faetano-Domagnano (ore 20:15) e Juvenes-Dogana-Cosmos (21:45). In particolare, è la stracittadina del Castello di Serravalle a catturare interesse: i Gialloverdi occupano l’ottava piazza in graduatoria, quattro punti e tre posizioni sotto – invece – c’è la Juvenes-Dogana. Nella sfida precedente tra le formazioni di Corbelli e Gasperoni, i pronostici pendono fortemente dalla parte del Domagnano. Alla sconfitta maturata con La Fiorita, i Lupi vorranno rispondere con una convincente prestazione ed un vincente esito.

Si gioca outdoor anche a Domagnano, dove un altro derby – quello tra Libertas e San Giovanni – segnerà l’ultimo impegno ufficiale nel 2024 delle due formazioni di Borgo Maggiore. Occupanti le ultime due posizioni in classifica, con ventuno sconfitte ed un pareggio nel combinato (ottenuto dai Rossoneri), vogliono lasciare l’orlo del precipizio – magari spingendovi l’avversario di turno. Un’ora e mezza dopo il fischio d’inizio di Libertas-San Giovanni, sarà la volta del big match che coinvolgerà La Fiorita e Virtus (21:45). Attualmente separate da tre punti in classifica e con il turno di riposo già osservato, si confronteranno per stabilire i rapporti di forza alle spalle del Murata. Ad oggi, peraltro, i Gialloblù di Montegiardino rappresentano virtualmente i primi inseguitori dei Bianconeri: per stabilirlo a tutti gli effetti, servirà un successo domani – cosa che proietterebbe la squadra di Traviglia al secondo posto in solitaria. Per la Virtus, distante sette punti dalla vetta, un eventuale K.O. avrebbe ripercussioni da non sottovalutare in classifica.

A completare il programma dell’ultima giornata di campionato dell’anno solare, sarà la sfida indoor tra Tre Fiori e Cailungo. Benché nelle attese la squadra di Pollini goda dei favori del pronostico, va detto che il Cailungo accusa un ritardo di soli quattro punti dai Gialloblù. Un successo, per quelli di Venerucci, non solo permetterebbe di accorciare sulle squadre che al momento li precedono in graduatoria, ma anche ipotecare la partecipazione ai prossimi play-off. Obiettivo per il quale, ad oggi, solo il Faetano sembra rappresentare una seria minaccia per il piazzamento attualmente occupato dal Cailungo.

Questo il programma completo della 13° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 13. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA LUOGO Murata Tre Penne A1: Delvecchio – A2: Lanuti 17/12 20:15 Fiorentino Fiorentino Folgore A1: Lanuti – A2: Delvecchio 17/12 21:45 Fiorentino Faetano Domagnano A1: Tura – A2: Tonelli 17/12 20:15 Dogana Juvenes-Dogana Cosmos A1: Tonelli – A2: Tura 17/12 21:45 Dogana Libertas San Giovanni A1: Ilie – A2: Lerza 17/12 20:15 Domagnano La Fiorita Virtus A1: Lerza – A2: Ilie 17/12 21:45 Domagnano Tre Fiori Cailungo A1: Ercolani – A2: Zaghini 17/12 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Pennarossa

