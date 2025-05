San Marino. Futsal, quarti: Virtus-Tre Penne è una giostra di emozioni, Murata a valanga sul Fiorentino

Quarto di finale scoppiettante e decisamente non chiuso quello fra Virtus e Tre Penne. Finisce 5-4, con gli uomini di Michelotti in grado di sfruttare gli ultimi minuti per operare un sorpasso di grande peso specifico nell’economia del doppio confronto, dato che, adesso, il Tre Penne sarà costretto a vincere la gara di ritorno con almeno due gol di scarto. Eppure, fino al 58’, stavano vincendo i Biancoazzurri. I quali si erano però ritrovati sotto di tre reti nel primo quarto d’ora (abbondante) di gara: la rete di Biordi e la doppietta di Pasqualini sembravano aver fatto prendere una chiarissima direzione alla sfida. Invece, è proprio qui che il Tre Penne sfodera gli artigli: Sabatino accorcia immediatamente, dopodichè – nella prima metà della ripresa – lo stesso pivot ex Cailungo e Cola riescono a ricucire tutto il gap. Sabatino torna a referto per la terza volta al 52’, dando al Tre Penne un vantaggio preziosissimo, che tuttavia non resisterà fino al fischio di chiusura. Al tramonto della gara, infatti, la Virtus ha un doppio sussulto che le consegna un bonus altrettanto doppio in vista del ritorno: Cevoli per il 4-4 e Pasqualini – al 1’ di recupero e dal dischetto del tiro libero – per il definitivo 5-4.

Agli antipodi di questo Virtus–Tre Penne ad altissima tensione, c’è Murata-Fiorentino. La corazzata bianconera sprigiona tutto il proprio potenziale: finisce 10-2, con triplette di Moretti e Mattioli e doppietta di Ghiotti, oltre alle reti singole di Busignani e del portiere Protti. In casa rossoblù, segnano Felici al tramonto del primo tempo (per il 5-1) e Bernardi all’8’ della ripresa (per il 7-2). Sembrano aver dato un chiaro indirizzo al quarto di finale – benchè non così chiaro come nel caso del Murata – anche La Fiorita e Pennarossa, che vincono entrambe 3-0. I Gialloblù colpiscono il Domagnano in coda alle due frazioni, grazie ad uno scatenato Marcello Morini, firmatario di una tripletta. Il 7 colpisce il Domagnano una prima volta al 30’, per poi ripetersi al 57’. Il sigillo che inguaia ulteriormente i Lupi viene apposto poco prima della segnalazione del recupero, e anche in questo caso – come Pasqualini in Virtus-Tre Penne – su tiro libero. Non ci sono marcatori multipli, invece, in Pennarossa-Cosmos. Danny Gasperoni porta avanti Chiesanuova al tramonto del primo tempo; poi sono Oddone (al 34’) e Maiani (al 55’) a costringere il Cosmos – esattamente come il Domagnano – ad una vittoria con almeno quattro reti di scarto, lunedì prossimo, per ribaltare le sorti del doppio confronto.

Ecco il quadro parziale dei Quarti di Finale:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | Quarti di finale

FSGC | Ufficio Stampa