San Marino. Futsal: quattro squadre a punteggio pieno, primi successi per La Fiorita e Juvenes-Dogana

Primo successo per Juvenes-Dogana e La Fiorita nella seconda giornata del Campionato Sammarinese di futsal andata in scena ieri sera. La squadra di Roberto Levani, dopo il riposo del primo turno, ha trovato subito il successo grazie al netto 8-4 sul Cailungo. Nonostante il vantaggio lampo dei rossoverdi, Simone Chezzi e Nicolò Gianni la ribaltano nei successivi dieci di gioco. Vitillo prova a riaprire i giochi ma la compagine di Dogana si scatena nuovamente con Chezzi (alla fine sarà poker per lui) e Gianni (doppietta) che – assieme all’autorete di Mirco Gennari – dopo circa mezz’ora di gioco fissano il punteggio sul 7-2. Ancora Vitillo e l’autogol di Tommaso Cecchetti provano a rimettere in gioco il Cailungo ma non basta. La Juvenes-Dogana ritocca lo score con il gol di Cavalli nel finale che vale il definitivo 8-4.

Dopo la sconfitta alla prima con il Tre Fiori, La Fiorita si riscatta e ne rifila quattro al Cosmos. Danny Gasperoni e Giacomo Bernardi aprono in avvio, Paesini timbra il tris nel primo tempo. Nella ripresa le uniche note stonate per la squadra di Gianni Galli sono l’espulsione di Manuel Marchetti e il tiro libero fallito da Michael Mauri. Il Cosmos però non la riapre, Gasperoni segna nuovamente e cala il poker per i suoi.

In vetta abbiamo quattro squadre a punteggio pieno. Partiamo con il Fiorentino campione in carica che bissa il successo della prima con il medesimo punteggio: a Dogana la squadra di Michelotti segna altre sette reti nella sfida con il San Giovanni. I rossoneri di Elmiro Corbelli la sbloccano grazie alla rete di Filippo Zafferani ma è un altro Zafferani – Luca, in maglia rossoblu – che da il via alla rimonta. Nel secondo tempo il Fiorentino dilaga grazie alle marcature di Lorenzo Cevoli (doppietta) e il solito Danilo Busignani (tripletta).

Non sbaglia neanche la Folgore che regola il Tre Penne per 6-2. Massimiliano Bernardi apre le danze in avvio per la squadra di Zonzini, Salles trova il pari per i ragazzi di Davide Ghiotti ma è ancora il bomber giallrossonero a portare avanti i suoi. Nella ripresa il divario si allarga a favore della compagine di Falciano grazie alle marcature di Matteo Chezzi e ancora con Bernardi (quattro gol per lui). L’autorete di Davide Giacobbi non spaventa i vice campioni di San Marino che sul finale centrano il 6-2 con Ercolani che chiude la contesa.

Secondo successo di fila anche per il Murata: Matteo Moretti apre, Alessandro Ciacci risponde per i biancorossi ma è ancora Moretti che rimette avanti i bianconeri di Cellarosi. L’ex Fiorentino si prende la scena con altre due reti personali che lo portano in cima alla classifica marcatori (5 reti per lui) e mantiene così i bianconeri a punteggio pieno.

Vince anche il Tre Fiori che consegna al Domagnano il primo stop stagionale dopo il successo all’esordio. Dopo un primo tempo a reti inviolate, l’equilibrio viene spezzato da Lorenzo Burioni al quale risponde per i Lupi giallorossi Emmanuele Capone. L’autorete di Filippo Dolcini rimette l’ago della bilancia a favore dei gialloblu di Alex Bugli che poi la chiudono definitivamente al 51’ con Paolo Verri.

Domani sera si chiude la seconda giornata con il posticipo di Fiorentino (calcio d’inizio ore 21:15) tra Faetano e Virtus che dopo la sconfitta all’esordio sono in cerca dei primi punti della stagione.

Questo il programma aggiornato della 2° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24 | 2. giornata SQUADRA SQUADRA COPPIA ARBITRALE DATA ORARIO/ESITO LUOGO Domagnano Tre Fiori A1: Ilie – A2: D’Adamo 09/10 1-3 Fiorentino La Fiorita Cosmos A1: Ercolani – A2: Ilie 09/10 4-0 Fiorentino Fiorentino San Giovanni A1: Lanuti – A2: Lerza 09/10 7-1 Dogana Murata Pennarossa A1: Lerza – A2: Lanuti 09/10 4-1 Dogana Cailungo Juvenes-Dogana A1: Notarpietro – A2: Delvecchio 09/10 4-8 Domagnano Folgore Tre Penne A1: Delvecchio – A2: Notarpietro 09/10 6-2 Domagnano Faetano Virtus A1: Tonelli – A2: Vandi 11/10 21:15 Fiorentino Riposa Libertas

