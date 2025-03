San Marino. Futsal: rimonta vincente del Tre Penne nel posticipo del Multieventi

Sotto di tre reti all’intervallo, il Tre Penne ribalta la sfida con la Libertas e con il punteggio di 6-3 si aggiudica il posticipo del Multieventi che chiude l’undicesima giornata di Campionato sammarinese di futsal.

L’avvio è di marca granata che comincia al meglio la sfida sbloccandola dopo pochi minuti: Matteo Zaghini riesce a sfondare sulla destra e con un diagonale preciso incrocia per il vantaggio. Libertas che trova la seconda rete poco dopo: è infatti il 6’ quando il portiere biancoazzurro Casadei esce palla al piede e una volta arrivato al limite calcia, Inverardi respinge e sulla vagante ci si fionda Zaghini che calcia benissimo dalla propria metà campo e insacca il 2-0.

Il Tre Penne spinge ma senza pungere, la Libertas aspetta e riparte alla grande come in occasione del tris: tocco con la suola di Taddei per Zaghini che è velocissimo e batte nuovamente Casadei in uscita per la tripletta personale.

Nella ripresa la squadra di Città cambia ritmo e al 33’ comincia la rimonta: Casadei da manforte in attacco e questa volta non sbaglia servendo in fascia Cola che calcia in porta, Inverardi tocca ma non basta. Passano pochi minuti e la squadra di Penserini accorcia: il tiro di Cola viene corretto in porta da Sabatino che da due passi non sbaglia. Ora il Tre Penne ci crede e al 46’ ecco completata la rimonta: Ercolani pressa efficacemente Marinelli soffiandogli la sfera e calciando poi in porta, Inverardi respinge una prima volta ma sul tap-in di Roberto Rossini non può nulla. Lo stesso Rossini è protagonista un minuto più tardi quando firma il vantaggio del Tre Penne: corner di Beinat per lo scarico di Gamba che calcia, difesa granata che non allontana e ci pensa ancora Rossini ad insaccare. La Libertas ha la chance poi anche di pareggiare ma questa volta Casadei neutralizza Zaghini. Il Tre Penne allora da lo strappo decisivo per mettere la sfida al sicuro. Prima è Gamba che servito da Sabatino va con un tacco delizioso per la quinta rete poi il definitivo 6-3 arriva con Cola (doppietta anche per lui) che ribadisce in rete un tiro respinto di Ercolani.

Questo il quadro completo dell’11° giornata di campionato di futsal

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 11. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO La Fiorita Cailungo A1:Lerza – A2: Ercolani 02/12 11-0 Fiorentino Juvenes-Dogana Domagnano A1: Ercolani – A2: Lerza 02/12 0-4 Fiorentino Faetano San Giovanni A1:Tura – A2: Ilie 02/12 6-4 Dogana Murata Folgore A1: Ilie – A2: Tura 02/12 6-0 Dogana Tre Fiori Cosmos A1:D’Adamo – A2: Sgrignani 02/12 1-2 Domagnano Pennarossa Fiorentino A1:Lanuti – A2: Zani 02/12 3-2 Multieventi Libertas Tre Penne A1: Tonelli – A2: Zaghini 04/12 3-6 Multieventi Turno di riposo Virtus

Qui per la classifica aggiornata

FSGC