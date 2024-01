San Marino. Futsal: scontri diretti alle spalle della Folgore

Riparte domani il girone di ritorno di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24. Una prima metà di stagione semplicemente perfetta per il Fiorentino: i campioni uscenti vantano miglior attacco e miglior difesa del torneo, ma soprattutto hanno vinto ogni singolo incontro di quelli disputati. Domani sera, outdoor ad Acquaviva, toccherà al Tre Penne tentare di mettere il bastone tra le ruote alla corazzata guidata da Michelotti. L’incontro è programmato per le 20:15 ed anticiperà l’impegno della principale inseguitrice dei Rossoblù. La Folgore, infatti, dovrà vedersela con la Libertas alle 21:45. I Granata dovranno sopperire all’assenza di Ruben Casadei, espulso nella precedente uscita del club di Borgo Maggiore contro La Fiorita.

Sul sintetico di Fiorentino, Pennarossa e Faetano si sfideranno in una gara che – per i Gialloblù – potrebbe significare allontanarsi forse irrimediabilmente dal dodicesimo posto, l’ultimo utile per accedere alla post-season. Attualmente occupato proprio dai futuri avversari, dista attualmente cinque punti. Pier Giuseppe Della Valle sicuro assente dell’incontro che interessa da vicino anche San Giovanni e Cailungo. Quest’ultimo è interessato da una gara altrettanto delicata contro il Cosmos: battere i Gialloverdi equivarrebbe ad un serio rilancio nella corsa al Turno Preliminare. Di contro, la squadra di Serravalle ha tutto l’interesse a ricercare una vittoria che potrebbe proiettarli a +10 sulla concorrente di domani.

A Dogana saranno Domagnano e San Giovanni ad aprire la serata. Per i Lupi l’occasione di invertire la tendenza dopo il pokerissimo calato dalla Juvenes-Dogana nell’ultimo atto del girone d’andata. Una gara che i ragazzi di Fabio Gasperoni vogliono lasciarsi in fretta alle spalle, per riprendere la marcia e giocarsi le proprie chance per chiudere quanto più in alto possibile la stagione regolare. Attualmente ottavi, il quinto posto è appena quattro lunghezze più su. E in termini di abbinamenti in post-season, un piazzamento potrebbe fare la differenza per il prosieguo nel torneo. Nel secondo incontro programmato nel campo attiguo all’Ezio Conti, andrà in scena una delle partite più interessanti della giornata. Murata-Virtus è la sfida tra quinta e sesta forza del campionato, seriamente candidate anche a posizioni più ambiziose di quanto già non possano vantare. Un peccato che un sicuro protagonista, quale sarebbe per certo stato Matteo Moretti, dovrà sostenere i compagni dalla tribuna – essendo andato incontro ad un’espulsione nella vittoria ai danni del Tre Penne, la scorsa settimana.

Sfida altrettanto interessante al Multieventi, dove ad affrontarsi indoor saranno La Fiorita e Tre Fiori. In una serata sola, si incroceranno le squadre immediatamente alle spalle della Folgore, seconda in solitaria. All’andata terminò con un successo del Tre Fiori (4-2), sempre al chiuso – benché alla palestra di Acquaviva. La Fiorita inseguirà la vendetta sportiva, come non bastasse pensare ad una vittoria come alla certezza di salire in solitaria al terzo posto e mantenere la distanza di tre punti dalla Folgore.

Questo il programma della sedicesima giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24: