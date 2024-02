San Marino. Futsal: sprint di Folgore e Fiorentino, il Domagnano blocca La Fiorita

Serata ricca di emozioni, quella che ieri ha determinato gli esiti del diciannovesimo turno di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24. A partire dagli scoppiettanti incontri di Fiorentino, che hanno confermato i due club che hanno messo le mani sugli ultimi dieci titoli quali le più serie candidate al successo finale. I Rossoblù hanno imposto la loro egemonia anche sui cugini del Tre Fiori, infilando la vittoria diciotto in altrettante uscite di regular season. Punteggio in equilibrio fino all’ultimo terzo di gara per effetto delle reti di Lorenzo Burioni e Busignani, quest’ultimo a segno anche al 44’ per il momentaneo tris. Prima Cevoli, poi Zafferani, hanno siglato gli acuti del definitivo 4-1.

Delicata l’altra sfida disputata a Fiorentino, che ha messo a confronto Murata e Folgore. Il club di Falciano si è confermata un passo avanti, ma le buone notizie per il nuovo progetto tecnico dei Bianconeri non mancano di certo. La partita è stata infatti combattuta ed equilibrata per tutti i sessanta minuti, che hanno prodotto nove reti totali per il successo di misura dei Giallorossoneri. Al vantaggio immediato di El Attar rispondono Biordi e Pellegrini, che insieme a Pasqualini spingono la rimonta della Folgore fino al 3-1, contestata nel recupero del primo tempo dall’ex Thomas Felici. Nella ripresa Chezzi e Belloni continuano nel tira e molla del parziale, che il capitano della Folgore – con una doppietta – trasforma in vittoria. Pur decisamente sudata, visto il tiro libero vincente di Moretti al 59’ che ha messo pepe su un finale in cui a farne le spese è stato Rizzo, espulso.

Si impone in rimonta la Libertas, capace di ribaltare il vantaggio del Tre Penne grazie a Jacopo Gamba. I Granata ipotecano il pass per la post-season grazie alle reti di Alex Stefanelli e Zanotti. Dovranno guardarsi dalla risalita del Cailungo, invece, Cosmos e Pennarossa. I Rossoverdi hanno infilato la seconda vittoria consecutiva, piegando anche il Faetano. Decisiva la rete a tempo scaduto di Nicola Moroni dopo il tiro libero fallito da Scarponi, che avrebbe potuto portare i Gialloblù avanti al 53’. In precedenza, il doppio vantaggio del Cailungo con Flaminni e Sabatino era stato infatti neutralizzato dalla doppietta di De Cesare. I ragazzi di Venerucci si sono portati così a due punti dal Pennarossa, che ha osservato il turno di riposo.

Non dorme sonni tranquilli nemmeno il Cosmos, a +3 sul Cailungo e reduce dalla sconfitta per mano della Virtus. I Neroverdi hanno colpito quattro volte, mandando a segno Carlini, Sensoli ed Aruci – quest’ultimo autore di una doppietta. Per la formazione di Muccioli è Ceccaroli a siglare la rete del momentaneo 1-2. La squadra di Acquaviva approfitta così delle battute d’arresto di Tre Fiori, Murata e La Fiorita per accorciare sensibilmente sulle posizioni a ridosso delle due in fuga. Dietro, solo la Juvenes-Dogana ha retto il passo. Il club di Serravalle ha travolto il San Giovanni, pur in gol due volte con Marco Ugolini quando la gara era però compromessa. Per la squadra di Serravalle marcature multiple di Mularoni (doppietta) e Gianni (tripletta, di cui una rete su rigore). A referto anche Cavalli ed Elia Cecchetti per il 7-2 omologato. Prima del triplice fischio, un calcio di rigore anche per il San Giovanni – fallito da Andrea Zonzini.

Buonissima prova per il Domagnano, che ha costretto la quotatissima La Fiorita a rincorrere nel punteggio per tutta la partita. Fino al 59’, infatti, è stato il quarto gol nel torneo di Gracik – siglato nel corso del terzo minuto – a tenere i Lupi avanti nel punteggio. Non termina però con il conforto della vittoria la serata dei ragazzi di Fabio Gasperoni, raggiunti a pochi istanti dal triplice fischio dalla rete di Giacomo Bernardi. Un pareggio che allontana entrambe le formazioni da chi le precedono in classifica, ma accolta certamente con più favore – nonostante l’amarezza del pareggio subito in extremis – dal Domagnano, tornato competitivo con squadre decisamente più attrezzate in ottica play-off.

Questo il quadro completo della diciannovesima giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 19. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Murata Folgore A1: Notarpietro – A2: Delvecchio 15/02 4-5 Fiorentino Tre Fiori Fiorentino A1: Delvecchio – A2: Notarpietro 15/02 1-4 Fiorentino Libertas Tre Penne A1: Piccoli – A2: Tura 15/02 2-1 Dogana San Giovanni Juvenes-Dogana A1: Tura – A2: Piccoli 15/02 2-7 Dogana Virtus Cosmos A1: Ilie – A2: Ercolani 15/02 4-1 Domagnano La Fiorita Domagnano A1: Ercolani – A2: Ilie 15/02 1-1 Domagnano Faetano Cailungo A1: Lerza – A2: Vandi 15/02 2-3 Pal. di Acquaviva Turno di riposo Pennarossa

