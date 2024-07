San Marino. Futsal. Trittico finale di Campionato, ufficializzate le date di post-season

Il Campionato Sammarinese di futsal ha imboccato il rettilineo finale, durante il quale sciogliere gli ultimi nodi in merito al posizionamento delle dodici squadre che accederanno ai play-off. Da questi, già escluse San Giovanni e Faetano, che incroceranno rispettivamente Folgore e Cosmos. Entrambe programmate alle 20:15 di domani, si disputeranno a Dogana ed Acquaviva. In quest’ultimo impianto chiuderà il programma di giornata il Murata, chiamato ad affrontare la Libertas ed alimentare l’obiettivo terzo posto. Il Tre Fiori sarà invece in campo a Fiorentino, dove incrocerà il Pennarossa nella prima partita di serata. I Biancorossi devono ancora formalizzare la qualificazione ai play-off, ma i cinque punti di vantaggio sul Cailungo a tre partite dalla fine sono un’ipoteca per i ragazzi di Casadei. Peraltro, l’unica rivale sarà di scena sempre a Fiorentino, quando alle 21:45 affronterà la Virtus. La partita più interessante del lunedì è per certo La Fiorita-Juvenes-Dogana. Il club di Montegiardino disputerà la prima gara ufficiale dopo la sosta, visti i rinvii dello scorso giovedì. I Biancorossazzurri sognano invece l’aggancio al quinto posto, occupato dai prossimi avversari. Programmato per mercoledì, invece, l’incontro indoor tra Domagnano e Fiorentino. La capolista, priva dello squalificato Busignani, vuole tornare al successo dopo il pareggio impostole dal Murata nell’ultima uscita nel torneo. Si gioca al Multieventi, con calcio d’inizio alle 21:45 di mercoledì 24 aprile.

Questo il programma della 28° giornata del Campionato Sammarinese di futsal: