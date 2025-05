San Marino. Futsal, Turno Preliminare: Folgore e Cailungo non mollano, sorridono Domagnano e Tre Fiori

Due vittorie e due pareggi nelle gare di andata del Turno Preliminare. Ma solo una, di queste vittorie, è coerente con quanto aveva stabilito la classifica del Girone Unico al termine della regular season. Chi ribalta le gerarchie è il Tre Fiori, che batte il Fiorentino 4-2 in uno dei due derby in programma a Dogana. Partita dai tanti episodi, ad iniziare dal vantaggio gialloblù siglato da Tamagnini al 7’ e protetto fino a ripresa inoltrata. Al 39’ arriva il pareggio di Morri, immediatamente seguito dal nuovo vantaggio del Tre Fiori a firma di Podeschi. A metà frazione, Paoloni calcia fuori il tiro libero del possibile 2-2. Scansato quel pericolo, il Tre Fiori prova la fuga con l’acuto di Maiani, salvo dover concedere un nuovo tiro libero: stavolta se ne incarica Bernardi, ma l’esito non cambia. Comunque il Fiorentino ha sùbito un’altra occasione dal dischetto, e in questo caso Morri è decisamente più efficace rispetto ai suoi due predecessori: 3:2. Il punteggio viene ritoccato sulla sirena: è Michelotti a regalare al Tre Fiori un preziosissimo tesoretto di due reti da difendere (oppure incrementare) nella gara di ritorno in programma lunedì, detto che il Fiorentino – dal canto suo – avrà bisogno di una vittoria con almeno due reti di scarto per ribaltare l’esito dell’andata, tenuto conto del privilegio dato dalla miglior classifica.

L’altra vittoria di serata è quella del Domagnano, che colpisce immediatamente la Juvenes-Dogana con Davide Dolcini, salvo farsi recuperare poco oltre la metà della prima frazione, quando segna l’ex Cavalli. Prima dell’intervallo, Chiaruzzi ipnotizza Faetanini dal dischetto del tiro libero. In ogni caso, il Domagnano riuscirà a spuntarla nell’ultimo scorcio di gara nuovamente con Davide Dolcini, costringendo così la Juvenes-Dogana a ricercare una vittoria con almeno due gol di scarto nel match di ritorno. Perfetto equilibrio, invece, negli altri due incontri di serata. Quello dalla forbice virtualmente più ampia – stanti le posizioni di classifica – era l’incrocio tra Tre Penne e Cailungo, che termina 1-1, effetto del rapidissimo botta e risposta tra Cola e Flammini a cavallo fra il 56’ e il 58’. L’altro pareggio è quello maturato nel derby fra Cosmos e Folgore. I Gialloverdi chiudono la prima metà di gara sul 2-0, frutto delle reti al 15’ di Zafferani e di Molinas al 2’ di recupero. Gialloverdi passati indenni anche da un tiro libero (calciato sul palo da Ercolani al 25’) ma che nel secondo tempo incassano la rimonta dei ragazzi di Zonzini: Taddei al 41’ per il 2-1, Alan Bacciocchi al 2’ di recupero per un 2-2 che mantiene per il momento il Cosmos avanti nell’economia del doppio confronto (in virtù della classifica, e lo stesso discorso vale per il Tre Penne) ma che fa pensare ad un verdetto finale dai contorni del tutto incerti. Nota negativa per la Folgore: l’espulsione nel finale del portiere Stefanelli, che certamente non prenderà parte alla gara di ritorno.

Questo il programma completo del Turno Preliminare:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | Turno Preliminare

FSGC | Ufficio Stampa