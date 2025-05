San Marino. Futsal, Turno Preliminare: passano tutte le “big”, ribaltone del Fiorentino nel derby

Gli incroci dell’andata avevano schiuso a qualche possibile sorpresa. Invece, la serata dedicata alle gare di ritorno ha ristabilito in pieno le gerarchie della regular season. In soldoni, passano tutte e quattro le formazioni che avevano chiuso davanti alle rispettive avversarie: Tre Penne, Domagnano, Cosmos e Fiorentino, in rigoroso ordine di classifica. Delle quattro, il Fiorentino era la sola chiamata a recuperare del terreno perduto. All’andata, infatti, era stato il Tre Fiori ad imporsi nel derby: 4-2. Il che significava che la banda di Gianni Galli avrebbe dovuto vincere con almeno due gol di scarto per avanzare. Necessità puntualmente tradotta in pratica. Ma serve più di metà gara perché i progetti rossoblù inizino a prendere forma. Deluigi e Righi colpiscono tra il 35’ e il 37’, dando al Fiorentino un vantaggio utile ma labile, perché un solo gol, a quel punto, sarebbe bastato al Tre Fiori per rendere vani gli sforzi avversari. Così pensa Bernardi, poco oltre la metà di frazione, a fiaccare le speranze gialloblù. Il gol del Tre Fiori arriverà – nel recupero, con Tamagnini – ma sarà insufficiente per ribaltare le sorti del doppio derby. 3-1, ovvero una distanza di due reti come all’andata: ai quarti ci va il Fiorentino per il privilegio della classifica.

Passano senza usufruire di questo privilegio, invece, Domagnano, Cosmos e Tre Penne. I Lupi erano i soli che partivano da una vittoria. La Juvenes-Dogana prova a metterla in discussione, questa vittoria, con il tiro libero trasformato da Bagnasco in chiusura di primo tempo. Nella ripresa Santarini da una parte e Borasco dall’altra si fanno espellere in simultanea, ma nei 2’ di quattro contro quattro non succede nulla di destabilizzante. Succede invece in chiusura di gara, quando Faetanini infila nel sacco il pallone del pareggio, della prima esultanza stagionale e – in definitiva – del passaggio del turno, perché a quel punto la Juvenes-Dogana, con un lasso ridottissimo di tempo a disposizione, si ritrova costretta a segnare due reti. Non ne segna alcuna: passa il Domagnano, che ai quarti trova La Fiorita.

Però, al fischio finale di Juvenes-Dogana – Domagnano, non era ancora chiaro quale dovesse essere l’avversario dei Giallorossi. Occorreva attendere l’esito di Cailungo – Tre Penne, confronto che all’andata si era risolto in perfetta parità: 1-1. Flammini prova subito a spaventare gli uomini di Penserini, firmando un vantaggio che il Tre Penne cancella al 20’ con l’acuto di Gamba. Poi Rossi, in avvio di secondo tempo, si incarica del sorpasso, vanificato anch’esso; Sarti mantiene vive le speranze del Cailungo –distante un solo gol, sul 2-2, dal passaggio del turno – ma è fatale agli uomini di Venerucci l’allungo finale del Tre Penne: Cola per il 3-2 e Beinat, dal dischetto del tiro libero, per il definitivo 4-2. Il Tre Penne passa come miglior qualificata e prende la Virtus, quarta in regular season, lasciando al Domagnano – seconda miglior qualificata – La Fiorita. Il Fiorentino, peggior qualificata, prende invece la dominatrice delle trenta giornate, ossia il Murata.

Il Pennarossa – secondo nel Girone Unico – “pesca” il proprio avversario dall’altro derby di serata, quello tra Folgore e Cosmos. All’andata la formazione di Falciano aveva saputo rimontare da 0-2 a 2-2. Stavolta invece non trova la forza di reagire ai colpi gialloverdi – che sono 4. Il primo di essi al 6’, ad opera di Molinas. Poi il giocatore di origini argentine torna a referto altre due volte nel secondo tempo, facendo seguito al 2-0 siglato da Zafferani: Folgore eliminata e Cosmos ai quarti di finale, che avranno inizio già questo giovedì con le sfide di andata, per poi completarsi il lunedì successivo.

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | Turno Preliminare

