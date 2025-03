San Marino. Futsal: Virtus ai box, La Fiorita punta al sorpasso

Unica delle quattro formazioni di vertice ad aver già osservato il turno di riposo, La Fiorita intende capitalizzare lo stop forzato della Virtus nell’undicesimo turno di campionato per mettersi alle spalle i Neroverdi. In arrivo una sfida decisamente alla portata per il club di Montegiardino, che incrocerà domani il Cailungo (Fiorentino, ore 20:15). Sempre nel complesso del “Federico Crescentini”, ma alle 21:15, la Juvenes-Dogana di Levani si confronterà con il Domagnano. La squadra di Gasperoni è tornata al successo dopo le sconfitte con Murata e Pennarossa e punta a confermarsi come prima alternativa alle corazzate. Per farlo, sarà necessario superare la squadra di Serravalle che nelle ultime settimane è in netta ripresa.

L’unica gara programmata a Domagnano vedrà impegnate Tre Fiori e Cosmos. Appaiate a quota nove punti in classifica ed occupanti il decimo posto, intendono dare una svolta alla propria stagione. Due vittorie nelle ultime tre uscite per il collettivo di Pollini, mentre il Cosmos – dopo aver infilato tre vittorie – è incappato in due K.O. in serie. A Dogana lo scontro diretto in coda tra Faetano e San Giovanni: entrambe a caccia del primo successo stagionale, accusano già un robusto ritardo rispetto al dodicesimo posto della graduatoria, l’ultimo che permette di disputare i play-off. Un pareggio rischia di compromettere i progetti di entrambe. L’incontro successivo sul medesimo impianto coinvolgerà Murata e Folgore. I Bianconeri vogliono confermarsi in vetta alla classifica e mantenere inalterato il vantaggio sulle dirette contendenti. Con il migliore attacco e la miglior difesa del torneo, la squadra di Spada – ex di turno – non vuole interrompere il suo filotto di vittorie. I vicecampioni della Folgore, invece, cercano la prestazione abbinata a punti pesantissimi.

In contemporanea, alle 21:45, giocherà anche il Pennarossa. I Biancorossi, oggi primi inseguitori del Murata, se la dovranno vedere col Fiorentino al Multieventi. Il primo dei due match settimanali programmati indoor misurerà le ambizioni del club di Chiesanuova, al cospetto dei campioni in carica. Complice un mercato estivo rivoluzionario, è proprio il Pennarossa a godere dei favori del pronostico: per il Fiorentino, un’occasione per dimostrare di valere posizioni di classifica più nobili rispetto a quella attualmente occupata.

Chiude il cerchio dell’undicesimo turno il posticipo tra Libertas e Tre Penne. I club di Borgo Maggiore e Città saranno in campo mercoledì, sempre al Multieventi e sempre alle 21:45. I Granata inseguono i primi punti dell’anno, dopo nove sconfitte in altrettante uscite ufficiali. Di contro, il Tre Penne intende riprendere a flirtare con la vittoria, dopo due scivoloni preventivabili con Virtus e Pennarossa, e confermarsi alle spalle delle quattro squadre di vertice.

Ecco il programma della 11° giornata di campionato, che si completerà domani sera con il posticipo del Multieventi tra Domagnano e Libertas:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 11. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA LUOGO La Fiorita Cailungo A1:Lerza – A2: Ercolani 02/12 20:15 Fiorentino Juvenes-Dogana Domagnano A1: Ercolani – A2: Lerza 02/12 21:45 Fiorentino Faetano San Giovanni A1:Tura – A2: Ilie 02/12 20:15 Dogana Murata Folgore A1: Ilie – A2: Tura 02/12 21:45 Dogana Tre Fiori Cosmos A1:D’Adamo – A2: Sgrignani 02/12 21:45 Domagnano Pennarossa Fiorentino A1:Lanuti – A2: Zani 02/12 21:45 Multieventi Libertas Tre Penne A1: Tonelli – A2: Zaghini 04/12 21:45 Multieventi Turno di riposo Virtus

FSGC | Ufficio Stampa