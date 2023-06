San Marino. Futsal Week: La Svezia passa nella seconda della June Cup 

Dopo la sconfitta all’esordio con la Polonia, la Nazionale di futsal di San Marino ieri pomeriggio si sono piegati anche alla Svezia nella seconda ed ultima sfida di Futsal Week June Cup di Porec (Croazia). Gli scandinavi sbloccano la gara in avvio con Smajlovic che poi raddoppia poco dopo. Il tris per il quintetto del tecnico Matija Dulvat arriva al 11’ con Bejan che chiude anche la prima frazione. Nella ripresa ecco il gol dei Titanic he accorciano: Andrea Franciosi da rimessa vede il taglio di Lorenzo Cecchini che con un tocco ravvicinato batte il portiere svedese e sigla la rete del 3-1. La Svezia non ci sta e nel finale sis catena. Poco dopo la rete dei Titani ecco Furublad che segna il poker gialloblu, poi si alza in cattedra Soderqvist che in pochi minuti segna un tripletta. In mezzo c’è tempo anche per le marcature di Zhubi (35’) e Azizi (36’) che chiudono la contesa sul 9-1. Questa sera il rientro in Repubblica della Nazionale di Roberto Osimani.

Futsal Week June Cup, DAY 2 | San Marino – Svezia 1-9

SAN MARINO

Cecchetti, Franciosi, Maiani, Moretti, Cecchini

A disposizione: Bizzocchi, Bacciocchi, Ceccoli, Burioni, Zafferani

Allenatore: Roberto Osimani

SVEZIA

Herlin, Bojang, Mossberg, Smajlovic, Soderqvist

A disposizione: Jansson, Hiseni, Sijan, Zhubi, Azizi, Piler, Gashi, Furublad, Bejan

Allenatore: Matija Dulvat

Arbitro 1: Aleš Peri? Mo?nik

Arbitro 2: Slawomir Steczko

Arbitro 3: Martina Piccolo

Cronometrista: Dragan Župan

Ammoniti: Maiani, Ceccoli, Sijan

Marcatori: 3’ 8’ Smajlovi?, 11’ Bejan, 32’ Cecchini, 32’ Furublad, 33’ 39’ 40’ Soderqvist, 35’ Zhubi, 36’ Azizi

FSGC | Ufficio Stampa