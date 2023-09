San Marino. Futsal Week: non bastano due reti ai Titani di Osimani ad evitare le sconfitte

Non bastano due reti – una per gara – ad evitare le sconfitte con Montenegro e Zambia per la Nazionale sammarinese di futsal impegnata in settimana a Parenzo (Croazia) nella Futsal Week September Cup.

La prima sfida dei Titani di Roberto Osimani è stata giocata venerdì scorso contro il Montenegro. L’equilibrio viene spezzato dopo pochi minuti dai balcanici che vanno a segno al 3’ di gioco con Vukcevic che raccoglie il suggerimento dalla rimessa del capitano Corovic e calcia di prima bucando Protti per il vantaggio. Il raddoppio avviene proprio in avvio di ripresa con Kostic che recupera la sfera dalla propria metà campo, mette il turbo e con un diagonale potente e preciso fulmina Protti per il 2-0. Al 34’ però la reazione dei Titani: con Belloni vede il taglio di Luca Zafferani e prova a servirlo, l’estremo difensore montenegrino Sekulic abbatte il giocatore del Fiorentino in area: è calcio di rigore per San Marino. Sul dischetto si presenta Andrea Ercolani che dopo il gol di Futsal Champions League il mese scorso con il Fiorentino non fallisce neanche in questa occasione e accorcia con la rete del 1-2. I Titani ci provano ma il bonus falli li penalizza e nel finale arriva anche un tiro libero per il Montenegro che potrebbe chiuderla ma Protti ipnotizza Puletic e dice di no al tris degli avversari a poco più di 3’ dal termine. I Titani non trovano il guizzo giusto, così sono i montenegrini ad imporsi di misura con il punteggio di 2-1.

Nella seconda sfida giocata questo pomeriggio, i Titani di Osimani cedono allo Zambia ma si portano in vantaggio nel primo tempo con Andrea Ceccoli, abile a ribattere il calcio di rigore di Ercolani. Il pareggio avviene poi sul finale di tempo (18’) con Chinyama, abile a sfruttare la rimessa dalla destra e a trafiggere sottoporta Pazzini. Il vantaggio dello Zambia avviene nell’ultimo minuto del primo tempo con Phiri dopo la bella giocata del compagno Chinyama.

Il tris degli africani arriva nella ripresa con la discesa sulla destra di Mwila che salta Zafferani e mette in area per Banda che da due passi non fallisce. Il poker dello Zambia che chiude la contesa arriva al 30’ con il diagonale potente e preciso di Kaampwe che non lascia scampo a Pazzini. Con questo successo (4-1) lo Zambia si aggiudica anche la competizione.

Futsal Week September Cup 2023 | San Marino – Montenegro 1-2

SAN MARINO

Protti, Pasqualini, Maiani, Zafferani, Ercolani.

A disposizione: Bizzocchi, Pazzini, Cavalli, Belloni, Franciosi, Cecchini, Ceccoli, Mularoni, Barbano

Allenatore: Roberto Osimani

MONTENEGRO

Djurkovic, Delic, Vukcevic, Puletic, Corovic.

A disposizione: Sekulic, Calasan, Koprivica, Bulatovic, Kostic, Tafic, Vidakovic, Milicic, Davidovic

Allenatore: Sveto Ljesar

Arbitro 1: Alen Bozic

Arbitro 2: Mark Kucic

Cronometrista: Dragan Župan

Ammoniti: Franciosi, Ercolani

Marcatori: 3’ Vukcevic, 21’ Davidovic, 34’ Ercolani

Futsal Week September Cup 2023 | Zambia – San Marino 4-1

ZAMBIA

Chitungu, Chileshe, Phiri, Simwami, Chinyama

A disposizione: Mulolo, Kaampwe, Lungu, Mwila, Chama, Banda, Mwamba, Nyirenda, Ndhlovu

Allenatore: Andrea Cristoforeti

SAN MARINO

Pazzini, Maiani, Franciosi, Zafferani, Ercolani

A disposizione: Protti, Bizzocchi, Cavalli, Belloni, Cecchini, Ceccoli, Mularoni, Barbano, Pasqualini, Bizzocchi

Allenatore: Roberto Osimani

Arbitro 1: Mark Kucic

Arbitro 2: Alen Bozic

Cronometrista: Dragan Župan

Ammoniti: Lungu, Phiri

Marcatori: 5’ Ceccoli, 18’ Chinyama, 20’ Phiri, 26’ Banda, 30’ Kaampwe

