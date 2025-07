San Marino. Gaza: colpita la Chiesa della Sacra Famiglia. L’Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi” esprime profonda indignazione e cordoglio

L’Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi” esprime profonda indignazione e sincero cordoglio per quanto accaduto il 17 luglio scorso a Gaza, dove un bombardamento ha colpito la Chiesa cattolica della Sacra Famiglia, unica presenza cristiana nella Striscia, causando la morte di tre civili innocenti e il ferimento di Padre Gabriel Romanelli e di altri fedeli.

Si tratta di un atto inaccettabile, che colpisce non solo un luogo di culto ma l’umanità intera. L’uso indiscriminato della forza in contesti già segnati da sofferenze profonde, la sistematica negazione del diritto alla vita e alla dignità, non possono essere giustificati in alcun modo. Nessuna ragione di sicurezza può autorizzare l’annientamento di civili inermi.

L’Associazione ribadisce il principio fondamentale della pari dignità di tutti i popoli e condanna ogni forma di fanatismo che, da qualunque parte provenga, strumentalizzi la religione o la storia per giustificare violenze e sopraffazioni. Il conflitto in corso ha già prodotto una tragedia umanitaria di proporzioni insostenibili, che impone una presa di coscienza urgente.

È necessario un cessate il fuoco immediato e l’avvio di un dialogo vero, che rimetta al centro la persona umana, i suoi diritti fondamentali e la possibilità di una convivenza pacifica, fondata sul rispetto reciproco.

Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”

San Marino, 18 Luglio 2025