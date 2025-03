San Marino. GDC. Fondamentale rivoluzionare il modo di fare politica: Basta alle promesse e alle favolette di queste settimane

I GDC hanno tenuto una conferenza stampa per presentare il manifesto elettorale in vista della prossima legislatura. Il Presidente Marco Mularoni ha sottolineando come il movimento abbia lavorato intensamente per produrre un documento articolato su quattro macro temi, con l’Unione Europea al centro di ogni proposta. È necessario rivoluzionare il sistema politico in modo che sia unitario e costruttivo.

Mularoni ha sottolineato l’importanza di una politica basata sulla serietà e sulla fattibilità delle proposte. Il manifesto, ora disponibile sul sito ufficiale dei GDC (www.gdc.sm), rappresenta l’impegno del movimento per la prossima legislatura.

Il movimento non sta solo presentando proposte, come sottolinea Lorenzo Bugli, ma un modo di essere e di fare politica, basato sulla formazione solida e sull’esperienza concreta. “Oggi presentiamo un modo di essere, un essere presente,” è vitale una politica radicata nella realtà.

Carol De Biagi spiega come il manifesto porti iniziative nuove che in sinergia con l’Accordo di Associazione permetteranno, tra le varie cose, ai giovani di studiare e lavorare all’estero, acquisendo competenze che potranno poi essere riportate a beneficio del Paese.

Maddalena Muccioli ha evidenziato come l’Accordo di Associazione rappresenti un progetto paese cruciale per la gestione del debito pubblico, progetto che necessiterà di una programmazione seria e trasparente. Oltre a ciò, sarà fondamentale una corretta gestione e pianificazione delle finanze pubbliche per il futuro del Paese, collegando l’Accordo con l’UE a una strategia più ampia di sviluppo economico e sociale.

Il Segretario del Giovanile Emanuele Cangini ha poi criticato le proposte irrealizzabili avanzate durante le ultime settimane, sottolineando come il documento programmatico dei GDC sia frutto di un lavoro collettivo, con soluzioni concrete e realizzabili. “Abbiamo combattuto per quattro anni per una legge sull’imprenditoria giovanile,” ha ricordato Cangini, ribadendo poi l’impegno del movimento per l’innovazione e la digitalizzazione. Ha poi sottolineato l’importanza di modernizzare la pubblica amministrazione e di implementare tecnologie digitali per rendere San Marino più efficiente e competitivo.

“Indipendentemente dal partito, andate a votare,” ha esortato infine Mularoni, ricordando l’importanza del diritto al voto e la necessità di scegliere rappresentanti competenti e seri. Ha fatto un appello alla partecipazione elettorale, sottolineando come il voto sia un diritto fondamentale conquistato con fatica dalle generazioni precedenti e un dovere civico per il futuro del Paese.

In conclusione i GDC puntano su una politica trasparente, basata su fatti concreti e su una visione a lungo termine che mira a rafforzare il ruolo di San Marino nel contesto europeo e internazionale, dichiarando a grande voce la necessità di fare basta con i personalismi per abbracciare quell’unità necessaria per portare avanti i progetti paese che spesso hanno una realizzazione più lunga di una legislatura.

San Marino, 5 giugno 2024

GDC