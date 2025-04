San Marino. GDC: Si apre la trentunesima legislatura del Consiglio Grande e Generale: continuità e riforme al centro

In questi giorni ha ufficialmente preso il via la XXXI legislatura del Consiglio Grande e Generale, segnando un momento cruciale per la nostra Repubblica. La Democrazia Cristiana, confermando e migliorando il proprio risultato elettorale, si trova al centro del panorama politico odierno.

Come movimento, auguriamo un buon lavoro ai consiglieri GDC eletti: il Presidente Marco Mularoni, Lorenzo Bugli e Maddalena Muccioli. Siamo certi che sapranno rappresentare al meglio i valori e le aspirazioni della nostra comunità fatta di tantissimi giovani che si sono appassionati alla politica e sempre più ravvivano gli incontri del giovanile.

Questa legislatura si presenta come “costituente”, un periodo fondamentale durante il quale dovranno apportate riforme istituzionali significative per riequilibrare i poteri dello Stato e Segreterie di Stato e rivalutare il ruolo centrale del Consiglio Grande e Generale. Come più volte ribadito, occorre avviare un nuovo modo di far politica basato sull’ascolto e il dialogo, per affrontare con serietà e responsabilità le sfide della trentunesima legislatura, in ottemperanza al mandato ricevuto dalla cittadinanza.

Punto cardine di questa legislatura sarà la ratifica e l’attuazione dell’accordo di associazione con l’Unione Europea. Questo accordo, determinante per il futuro di San Marino e dei suoi cittadini, apre a nuove opportunità di sviluppo economico e sociale, rafforzando al contempo le relazioni con i nostri partner europei. Ma sul tavolo si presentano sfide che caratterizzano il nostro territorio soprattutto, in primis la sanità e l’economia della Repubblica che nel corso del tempo hanno iniziato a risentire delle precedenti politiche. Altro fronte su cui è fondamentale focalizzare l’attenzione è il debito pubblico che ha visto un incremento nel corso degli ultimi anni. Infine ricordiamo le politiche in favore dei giovani, dalla sicurezza stradale fino a quelle riservate all’istruzione e all’imprenditoria giovanile. Punti sviscerati già all’interno del Manifesto Programmatico dei GDC.

Siamo consapevoli che per attuare queste riforme saranno necessarie determinazione, capacità e un costante impegno. Come Giovani Democratici Cristiani siamo pronti a dare il nostro contributo, lavorando fianco a fianco con i nostri rappresentanti eletti e con tutti gli attori istituzionali per costruire un futuro migliore per San Marino all’insegna di un nuovo modo di fare politica.

Ufficio Stampa GDC