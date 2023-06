San Marino. Gdc: “XIV Congresso Yepp”

Nelle giornate dal 16 al 18 giugno la delegazione dei Giovani Democratico Cristiani formata dal Segretario dei GDC, Emanuele Cangini e dalla Responsabile dei rapporti internazionali YEPP, Carol De Biagi si è recata in Portogallo per il XIV Congresso dello YEPP, dal titolo “ XIV YEPP Conference, The Road Ahead: Fit for 2024”. L’evento è stato organizzato dalle organizzazioni politiche giovanili portoghesi Juventude Pupolar e Juventude Social Democrata e ha focalizzato l’attenzione sulla prospettiva futura dello YEPP, sui giovani e sulla localizzazione dell’Europa nel contesto geopolitico attuale. Durante l’evento è stato eletto il nuovo Board dell’organizzazione giovanile del Partito Popolare Europeo (YEPP), riconfermando per altri due anni nella carica di Presidente l’eurodeputato Lidia Pereira. Nella serata del 16 giugno, il sindaco di Braga, Ricardo Rio ha accolto la delegazione del giovanile europeo, presentando la propria città e sottolineando come la stessa rappresenti un esempio da seguire grazie il connotato innovativo e inclusivo che la caratterizza. In seguito, negli indirizzi di saluto, sono intervenuti: José Manuel Fernandes eurodeputato e capo delegazione del Partito Social Democrata al Parlamento Europeo, Francisco Camacho, Presidente di Juventude Pupolar, Alexandre Poço, Parlamentare portoghese e Presidente di Juventude Social Democrata, Luís Montenegro, Presidente Partito Social Democrata. Successivamente, è stato affrontato il tema del futuro del centro destra in Europa, alla luce delle prossime elezioni del Parlamento europeo che si terranno nel 2024. In tale Keynote Speech e Talk hanno partecipato Luís Montenegro, Presidente Partito Social Democrata, Lidia Pereira, Presidente YEPP e Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. Proprio il Presidente Metsola ha voluto sottolineare la forza del centro destra in Europa, ribadendo la necessità di coinvolgere i giovani nelle istituzioni europee e richiamando l’attenzione su quanto fatto a riguardo dalla Commissione europea con l’istituzione dell’anno europeo dei giovani. Durante la giornata del 17 giugno ha avuto luogo l’evento principale: il Congresso. Qui è stato rieletto il nuovo Board e sono stati analizzati e modificati lo Statuto e il Programma Politico dello YEPP. Il programma politico è la dichiarazione dei principi e valori fondamentali, la bussola del giovanile europeo, che aiuta ad affrontare le questioni più difficili che l’Europa deve affrontare oggi, e che chiede l’adozione di misure e politiche concrete. Presenta una vera e propria visione del futuro dell’Europa, che sia innovativa, riguardo i progressi tecnologici ma anche sociali. Lo Statuto è invece la garanzia che l’azione dello YEPP sia guidata rispettando i valori della dignità umana, del rispetto dell’ambiente e della società, della democrazia e della pace e sicurezza.

