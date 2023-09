San Marino. Gemellaggio Istituto Musicale Sammarinese Scuola di Musica “Il Trillo” di Firenze 

Nel fine settimana scorso si è avviato un gemellaggio fra l’Istituto Musicale Sammarinese e la Scuola di Musica e Arte “Il Trillo” di Firenze.

In un mondo purtroppo contraddistinto da una soverchiante individualità, siamo fermamente convinti dei grandi benefici nell’utilizzare il linguaggio della musica come mezzo di scambio didattico, culturale e sociale.

In questo senso, l’idea è stata quella di programmare un progetto che raggiungesse proprio questi obiettivi tramite il “suonare insieme”, che rappresenta una delle essenze “del fare musica” ed il tutto è concretizzato in una giornata di lavoro che ha visto impegnate l’Orchestra Junior dell’Istituto Musicale Sammarinese e la Piccola Orchestra “Il Trillo” dell’omonima scuola musicale fiorentina.

Dopo un proficuo pomeriggio di lavori si è tenuto, nella serata di sabato 23 settembre 2023 presso il Teatro dell’Affratellamento, nell’ambito della Rassegna “Dopo Festival” delle Associazioni culturali fiorentine, il concerto dal titolo “I suoni che uniscono” che ha visto due orchestre esibirsi singolarmente e insieme.

A questa bellissima giornata di lavori ne seguirà una appositamente organizzata nella Repubblica di San Marino nel 2024.

Un sentito ringraziamento va a tutti i docenti che hanno collaborato per rendere possibile questa iniziativa, ed in particolare Massimiliano Messieri, Marco Santi, Lea Canini, Anselmo Pelliccioni, Gea Gasperoni e Marco Capicchioni per l’Istituto Musicale; Fiorella Cappelli, Pietro Rossi Amelia Sharp ed i direttori della Scuola musicale “Il Trillo” Maria Clara Medina e Matteo Dentellato per la parte fiorentina con i quali la Direzione e la Presidenza dell’IMS hanno che avuto modo di valutare prospettive di collaborazioni future.

Infine un particolare ringraziamento anche ai genitori degli allievi che hanno permesso la realizzazione del progetto e che hanno accolto e partecipato con entusiasmo a questa iniziativa.

L’impegno dell’istituto Musicale Sammarinese è ovviamente nel lavorare per formare bravi musicisti ma ancora prima con le sue attività intende svolgere un ruolo concreto perché gli stessi si formino come cittadini positivi, ed a questo fine il potere della musica e delle relazioni che la stessa può creare è di grande valore.

Info: [email protected]

www.ims.sm