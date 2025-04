San Marino. Gendarmeria della Repubblica: Operatività del Corpo nell’anno 2024

Anche nel 2024 i Reparti, le Brigate e gli Uffici del Corpo della Gendarmeria si sono prodigati nei vari ambiti operativi ed amministrativi per perseguire obiettivi di sicurezza nella Repubblica di San Marino. Nel dettaglio:

-le rafforzate attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai reati predatori che maggiormente suscitano allarme sociale, si sono concretizzate in 2.498 pattuglie (2.357 nel 2023) e 2.433 posti di controllo (2.378 nel 2023), durante i quali si è proceduto all’identificazione di 18.458 persone (17.367 nel 2023) ed alla verifica di 10.929 veicoli (9.225 nel 2023). Non è stata registrata alcuna rapina (come nel 2023) ed è in leggera diminuzione il numero complessivo dei furti denunciati alla Gendarmeria, 116 (127 nel 2023). Più nello specifico, sono stati 33 i furti consumati in abitazione (39 nel 2023), 45 in attività commerciali/industriali/artigianali (41 nel 2023) e 26 su veicoli (31 nel 2023). Sono diminuite, altresì, le denunce per danneggiamenti, 158 (185 nel 2023);

-a seguito di attività investigative sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 240 persone (262 nel 2023) ritenute responsabili, tra l’altro, di uso/detenzione/introduzione/spaccio di sostanze stupefacenti, furto, truffa o tentata truffa, associazione a delinquere, sostituzione di persona, estorsione, porto abusivo di armi, minacce, percosse, lesioni, atti persecutori, danneggiamento, abuso di autorità, false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale, offese a Pubblico Ufficiale, attentato alla salute pubblica, contraffazione di impronte pubbliche e illeciti penali stradali. Di queste, 17 (8 nel 2023) sono state tratte in arresto: 8 per reato di furto, 1 per falsificazione di documenti e 8 in ambito di sostanze stupefacenti.

In tale quadro preme sottolineare le indagini del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria volte a contrastare i reati in tema di sostanze stupefacenti, dalle quali sono scaturite 19 perquisizioni, 72 denunce a piede libero, 7 misure precautelari in carcere e 40 esperimenti probatori eseguiti in collaborazione con il Servizio Sociale adulti dell’I.S.S. in esecuzione di pena.

Tra le attività condotte dal Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria si menzionano inoltre:

. quella che, ad esito di perquisizioni in San Marino ed in Italia, ha portato all’individuazione di documentazione verosimilmente contraffatta, utilizzata per l’illecito tesseramento di giocatori presso società calcistiche sammarinesi;

. il sequestro, in collaborazione con il Servizio Veterinario di Stato, di 1.860 scatole di prodotti alimentari con etichette falsificate per un valore complessivo di 164.000 euro;

-a fronte di 75 richieste di assistenza (66 nel 2023) pervenute all’Ufficio Violenza di Genere e contro Minori, sono conseguite 25 segnalazioni al Giudice Inquirente (13 nel 2023) e 27 al Servizio Salute Mentale (20 nel 2023) per fatti inerenti la violenza contro le donne; 6 segnalazioni al Giudice Inquirente (8 nel 2023) e 27 segnalazioni alla Tutela Minori (24 nel 2023) per quanto concerne i minori;

-presso il Carcere, la cui direzione e sorveglianza ricadono sotto la giurisdizione di questo Corpo, sono state complessivamente associate 27 persone (14 nel 2023), delle quali 6 sammarinesi (4 nel 2023) e 21 stranieri (10 nel 2023). Considerando complessivamente 146 giorni di detenzione, il personale del Corpo ha sostenuto 903 turni di servizio presso il Carcere (640 nel 2023), avvalendosi come sempre dell’ausilio dei militi dei Corpi Militari Volontari della Repubblica;

-i militari del Reparto Servizi di Prevenzione e Controllo del Territorio hanno rilevato 22 sinistri stradali (43 nel 2023) di cui nessuno mortale e 3 con feriti (3 anche nel 2023, denunciate a piede libero per guida in stato di alterazione psicofisica 23 persone (25 nel 2023) e ritirate 55 patenti di guida (44 nel 2023);

-ragguardevole anche l’impegno profuso per assolvere ai compiti di ordine pubblico e sicurezza (incluse le scorte), prerogativa legislativamente attribuita in via preminente alla Gendarmeria, che complessivamente ha coinvolto l’organico del Corpo con 2.183 turni di servizio (2.124 nel 2023) e che ha garantito il regolare svolgimento di numerosi eventi istituzionali e sportivi nonché di spettacoli e manifestazioni pubbliche in genere. Al riguardo meritano di essere ricordate le imponenti operazioni di bonifica di un ordigno bellico effettuate nel mese di febbraio ricorrendo a specialisti dell’Esercito Italiano;

-l’Ufficio Stranieri ha curato il rilascio/rinnovo di 365 Permessi di soggiorno ordinario (321 nel 2023), 261 Permessi speciali (166 nel 2023), 65 Permessi di soggiorno turistico (61 nel 2023), 795 Permessi di soggiorno per motivi di lavoro (805 nel 2023), 57 permessi per motivi imprenditoriali (47 nel 2023), 106 concessioni/rinnovi di permesso di soggiorno provvisorio a profughi ucraini (252 nel 2023), 359 permessi per convivenza, parentale e per minori (363 nel 2023) e 136 carte di residenza (91 nel 2023). Inoltre, ha effettuato 455 controlli domiciliari (406 nel 2023) e 18.634 (12.675 nel 2023) verifiche tramite i canali internazionali di polizia, propedeutiche al rilascio dei titoli di soggiorno e per accertare la regolarità della permanenza degli stranieri in territorio, contestando 29 sanzioni amministrative (42 nel 2023) e 13 verbali di allontanamento (9 nel 2023);

–l’Ufficio Armi ha trattato l’acquisto/cessione di 746 armi fra privati sammarinesi (720 nel 2023), la vendita da parte delle armerie di 359 armi (294 nel 2023) a residenti sammarinesi e 164 (290 nel 2023) a residenti forensi. Inoltre sono state curate 98 (70 nel 2023) procedure di rilascio/rinnovo di licenze di porto d’armi ad uso sportivo e 279 (213 nel 2023) ad uso venatorio nonché concessi 209 Nulla Osta per la detenzione di armi (152 nel 2023) ed adottati 49 provvedimenti di ritiro di porto d’arma/licenza da caccia (16 nel 2023) con conseguente ritiro di 53 armi (73 nel 2023);

-il Reparto Comando ha rilasciato 326 attestazioni di residenza effettiva (348 nel 2023), 692 certificati di buona condotta (495 nel 2023) di cui 94, delle une e delle altre, per il Consiglio dei XII (91 nel 2023). Ha poi emesso 216 attestazioni di soggiorno e residenza in Repubblica (135 nel 2023) e 137 pareri per istanze di naturalizzazione (118 nel 2023), effettuato 1.305 notifiche di atti giudiziari ed amministrativi sia all’interno del territorio che in Italia (1138 nel 2023), trattato 858 richieste in materia di eventi e manifestazioni gratuite o a pagamento (776 nel 2023) ed evaso 1.165 (1.031 nel 2023) richieste di accertamenti anagrafici su istanze di Uffici della Pubblica Amministrazione, 19 richieste di informazioni per istanze di riabilitazione (11 nel 2023) e 45 richieste di informazioni pervenute dalle Prefetture italiane (33 nel 2023) ai sensi dell’art.21 del Decreto Legislativo n.159/2011 (c.d. “certificazione antimafia”).

E’ importante evidenziare la costante opera di monitoraggio proattivo della realtà territoriale svolta dai Reparti con il supporto delle Brigate e degli Uffici del Corpo in stretta cooperazione con l’Ufficio Centrale Nazionale – INTERPOL, finalizzata alla prevenzione di fenomeni di devianza sociale e della minaccia terroristica che continua ad incombere sullo scenario internazionale.

E’ doveroso, infine, rimarcare la continua e proficua sinergia con le Forze di Polizia Italiane, in particolare della Provincia di Rimini, essenziale per assicurare maggior efficienza alla prevenzione dei reati sui territori, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli Accordi bilaterali in materia di prevenzione e repressione della criminalità.

Con l’occasione, desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli organi di stampa, per l’attenzione che rivolgono al nostro lavoro con rispetto e senso di responsabilità.

San Marino, 16 gennaio 2025

Il Comandante

del Corpo della Gendarmeria

Gen. Maurizio Faraone