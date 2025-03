San Marino. “Geopolitica dello Spazio”, grande successo per l’evento organizzato da ISERC

San Marino, 17 dicembre 2024 – Lunedì 16 dicembre 2024 il Centro Congressi Kursaal di San Marino, ha ospitato l’evento esclusivo dedicato al tema attuale della “Geopolitica dello Spazio” un’importante riflessione sulla crescente centralità dello spazio nelle dinamiche geopolitiche internazionali.

Durante il convegno, il giornalista e divulgatore Emilio Cozzi, tramite la presentazione del suo libro da cui prende spunto il titolo dell’incontro, ha guidato i partecipanti in un viaggio attraverso le complesse questioni legate all’esplorazione e all’uso dello spazio, esaminando le implicazioni politiche, economiche e sociali e strategiche che ne derivano. Il volume di Cozzi affronta tematiche cruciali come la corsa allo spazio tra potenze globali, la sicurezza nello spazio, e l’impatto ed il ruolo delle nuove tecnologie, l’impatto delle nuove missioni spaziali, l’equilibrio geopolitico mondiale “a pochi centinaia di chilometri dal pianeta Terra vengono decisi i nostri destini economici e politici…” (cit.)

In apertura di lavori i saluti del Segretario Particolare della Segreteria di Stato per l’Industria Elia Rossi poi la tavola rotonda moderata dal giornalista Andreas Voigt con il Presidente dell’Osservatorio ISERC Fabio Righi, il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo Alan Gasperoni, il Presidente di Banca di San Marino Raffaele Bruni, il Senatore e Presidente della Commissione Finanze Massimo Garavaglia e Mons. Giulio Dellavite.

Il convegno ha rappresentato un’opportunità unica per approfondire una delle tematiche più attuali e affascinanti nel panorama geopolitico contemporaneo. L’evento organizzato dall’Osservatorio ISERC di San Marino celebra i 60 anni del lancio del primo satellite, il San Marco ed era patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per l’Industria, con il sostegno di Banca di San Marino.