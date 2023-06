San Marino. German Denis vestirà gialloblù nella doppia sfida di Conference League

La Fiorita si prepara alla sua dodicesima partecipazione europea che la vedrà opposta ai moldavi dello Zimbru Chisinau, nel primo turno preliminare di Uefa Europa Conference League, con la suggestiva prospettiva, nell’eventualità di passaggio del turno, di sfidare i turchi del Fenerbahce. Il primo rinforzo europeo, per il tecnico Thomas Manfredini, non ha certo bisogno di presentazioni: si unirà ai gialloblù, per il doppio confronto europeo, German Denis, ex attaccante di Atalanta, Napoli, Udinese, Reggina e Cesena, che ha recentemente annunciato il suo ritiro, dopo aver contribuito a conquistare la salvezza diretta con il Real Calepina, club bergamasco che milita in Serie D.

Prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, Denis si è reso disponibile ad affrontare l’ennesima avventura, rispondendo positivamente all’invito del suo ex compagno di squadra, ora tecnico de La Fiorita, Thomas Manfredini e del presidente del club Alessandro Cianciaruso.

“Ringrazio il presidente Cianciaruso per avermi dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza – le parole del giocatore -. Un grazie anche a mister Manfredini per aver pensato a me. Ritrovarci dopo tanto tempo, anche se in ruoli diversi, è una cosa che apprezzo davvero tanto. Darò il meglio di me per La Fiorita come ho fatto in passato con ogni maglia che ho indossato”.

“Siamo convinti che l’esperienza di Denis possa essere un valore aggiunto per la nostra avventura in Conference League – commenta il presidente Cianciaruso -. Il grazie va a lui per la disponibilità e per aver da subito accettato con entusiasmo il nostro invito. Sappiamo che sarà un impegno difficile, ma faremo del nostro meglio per cercare di alzare l’asticella”.

Nel frattempo, si lavora anche alla rosa che affronterà la prossima stagione. A breve verranno definiti i nuovi arrivi, ma è già certa la conferma dello scheletro della scorsa stagione. Non faranno, invece, più parte della rosa gialloblù Simone Venturini, Nicola Palazzi, Galip Arapi, Raffaele Russo, Sami Abouzziane e Laye Signate: a loro l’augurio per il proseguo delle rispettive carriere e un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità mostrata.

La Fiorita