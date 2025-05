San Marino. Gestione intelligente degli edifici e IA: il contributo di ASACON al convegno della Federico II Efficienza energetica, nuove tecnologie e responsabilità sociale al centro del dibattito sull’amministrazione condominiale del futuro 

NAPOLI – L’Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali (ASACON) ha preso parte, da protagonista, al prestigioso convegno “Transizione energetica e intelligenza artificiale”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. A rappresentare la categoria degli amministratori immobiliari è stato Andrea Gregnanin Vincenti, Presidente di ASACON, intervenuto in apertura dei lavori come relatore.

«Il condominio – ha dichiarato Gregnanin Vincenti – è il primo luogo dove si manifesta il cambiamento sociale, tecnologico e ambientale. La figura dell’amministratore oggi si evolve: da semplice gestore a facilitatore della transizione ecologica, consulente tecnico e punto di connessione tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni». Ha poi sottolineato come l’amministratore del futuro debba essere un professionista certificato e interdisciplinare, consapevole del proprio ruolo nella rigenerazione urbana, nella coesione sociale e nella promozione della sostenibilità.

L’evento, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II in collaborazione con l’Istituto Nazionale Transizione Energetica (INTE), ha riunito accademici, giuristi, esperti del settore e rappresentanti istituzionali per discutere le sfide e le opportunità legate all’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle infrastrutture energetiche. Particolare attenzione è stata rivolta ai risvolti normativi e sociali, con l’obiettivo di costruire un quadro regolatorio capace di promuovere l’innovazione senza trascurare la tutela dei diritti dei cittadini.

A seguito dei saluti, tra gli altri, del Rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito e dell’assessore Vincenzo Santagada, a introdurre i lavori è stata Gabriella De Maio, docente di Diritto dell’Energia, che da tempo lavora sul tema. Il suo intervento ha fatto da cornice alla giornata: l’intelligenza artificiale è già operativa nella gestione dell’energia – dalle smart grid alla selezione dei progetti incentivabili – ma resta in gran parte fuori dal controllo giuridico. La sua influenza sulle decisioni pubbliche è crescente, mentre le regole restano frammentarie o assenti.

Il Dott. Pasquale Giardiello, Presidente dell’INTE, ha aggiunto che gli algoritmi intelligenti che influenzano i comportamenti energetici individuali operano spesso in modo opaco e poco regolato, rischiando di compromettere l’equità e rendere inefficace la regolazione tariffaria tradizionale.

Nel suo intervento, Gregnanin Vincenti ha sottolineato come l’intelligenza artificiale possa rivelarsi un alleato strategico nella gestione intelligente degli edifici, contribuendo a ottimizzare i consumi, migliorare la manutenzione predittiva e favorire la sostenibilità ambientale. Inoltre, ha evidenziato la necessità di un quadro normativo chiaro e condiviso, capace di promuovere l’innovazione senza trascurare la tutela dei diritti dei cittadini.

Tra le iniziative illustrate, il corso di alta formazione in “Gestione del patrimonio immobiliare”, realizzato con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, è stato indicato come una risposta concreta alla crescente complessità della professione: un percorso pensato per preparare amministratori capaci di affrontare le sfide della digitalizzazione, dell’efficienza energetica, delle comunità energetiche e dell’impiego dell’intelligenza artificiale nella gestione del costruito.

ASACON e il suo Presidente Andrea Gregnanin Vincenti desiderano esprimere un sentito ringraziamento per l’invito e l’eccellente organizzazione del convegno alla Prof.ssa Gabriella De Maio, docente della Federico II ed esperta di diritto dell’energia, e al Dott. Pasquale Giardiello, Presidente dell’INTE, promotori dell’iniziativa.

Con questa partecipazione, gli Amministratori Condominiali della Repubblica di San Marino confermano il proprio impegno e il ruolo attivo nel dialogo europeo e internazionale sui temi dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e della rigenerazione urbana, portando il contributo di un modello professionale avanzato, responsabile e orientato al futuro.

ASACON