San Marino. GEUS – Gruppo di Emergenza Urgenza Sammarinese informa i castelli: Borgo Maggiore, ultimo evento questa sera!

Il Gruppo di Emergenza Urgenza Sammarinese (GEUS) organizza L’ULTIMA serata informativa gratuita rivolta a tutta la popolazione prima della pausa estiva.

Quando: 15 maggio alle ore 20:30

Dove: sala JOE CASSAR – Via Ventotto Luglio, 48, 47893 Borgo Maggiore

Durante l’incontro si parlerà di:

• Gestione delle situazioni di emergenza sul territorio di San Marino, funzionamento del pronto soccorso e del 118, con focus su quando e soprattutto COME chiamare il 118.

• Patologie tempo-dipendenti e la loro corretta gestione (infarto e ictus)

• Urgenze stagionali, come:

– Punture di insetti (vespe, api)

– Ragno violino

– Morsi di zecca

• Gestione degli infortuni domestici, come:

– Tagli

– Ferite

– Piccole ustioni

L’obiettivo della serata è sia informare e sensibilizzare tutta la cittadinanza, per rendere ciascuno più preparato e consapevole di fronte alle emergenze quotidiane, ma anche offrire occasione per confronti utili e per rispondere a dubbi e domande legati ai temi dell’emergenza,

Un team di esperti sarà a vostra disposizione!

La partecipazione è libera.

GEUS vi aspetta numerosi!