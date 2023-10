San Marino. Giacomo Piva guiderà la Nazionale femminile sperimentale Under 16

San Marino avrà la sua prima Nazionale femminile, benchè in forma ancora sperimentale. Per il debutto in campo europeo occorrerà aspettare ancora qualche mese, ma lo staff della Nazionale femminile Under 16 avvierà prestissimo il processo deputato a costruire e poi a consolidare il gruppo che andrà a disputare, in primavera, il Torneo di Sviluppo UEFA. Deciso anche il nome del Commissario Tecnico: Giacomo Piva, attuale allenatore della formazione Under 17 della San Marino Academy e, lo scorso anno, guida tecnica di quella Under 15 che seppe classificarsi fra le migliori otto formazioni d’Italia. Ed è proprio dall’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dal settore giovanile della San Marino Academy che questa pionieristica Nazionale Under 16 prende le mosse, con l’idea di diventare uno dei punti di riferimento per tutte le bambine della Repubblica oggi impegnate sui campi da calcio, o che potrebbero considerare l’idea di avvicinarvisi nel futuro prossimo.

“L’emozione più forte che provo è l’orgoglio per essere stato scelto, di essere parte di questa crescita del mondo femminile e anche di essere riusciti a fare una cosa storica per San Marino. – afferma Piva – Il lavoro fatto in Academy deve essere portato avanti in questa costruzione della prima Nazionale sperimentale. E da qui creare un punto di partenza per avere un futuro.”

Il 6 novembre si terrà il primo di una serie di raduni che serviranno al CT ed al suo staff per plasmare la squadra in vista dell’esordio in gara ufficiale: “Questa Nazionale Under-16 sarà composta in gran parte dalle giocatrici dell’Under 17 dell’Academy e da qualche ragazza dell’Under 15. Faremo i primi raduni per creare il gruppo, anche se moltissime di loro sono abituate a lavorare assieme. Poi in primavera parteciperemo al torneo sperimentale della UEFA per Nazionali Under 16. Andremo lì per fare esperienza e per divertirci. Speriamo anche di accrescere ancor di più l’interesse verso il calcio femminile qui a San Marino.”

