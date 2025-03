San Marino. Giancarlo Venturini (PDCS): ”Subito al lavoro per trovare un governo per il paese”. Verrà rispettato il palese voto ANTI-CRICCA dei sammarinesi?

“Ci riuniremo già nella giornata di oggi – dichiara il Segretario Pdcs Gian Carlo Venturini ai microfoni di Rtv – per organizzare il calendario degli incontri con le varie forze politiche, per trovare la soluzione alla formazione di un governo, nei 15 giorni che la legge prevede. Anzi, auspichiamo anche prima perché riteniamo che sia necessario avere un governo, il prima possibile”.

Tre sono gli scenari per raggiungere e superare la soglia di 35 fissata dalla legge: una maggioranza di 44 consiglieri, formata da DC-Alleanza Riformista, Libera e PSD; una maggioranza di 39 consiglieri composta da DC-Alleanza Riformista, Repubblica Futura e Domani Motus Liberi; e infine, come ultima possibilità, il ballottaggio, che rimane un’incognita per tutti visti i precedenti del 2016.

La maggioranza deve prestare particolare attenzione a non vanificare il voto dei sammarinesi, che si è espresso chiaramente CONTRO LA CRICCA e ha dato un ampio mandato alla Democrazia Cristiana di evitare tale infausta ipotesi che ha impoverito ed indebitato il paese. Fare diversamente vorrebbe dire tradire gli elettori e questo mandato e dare corso a repellenti operazioni politiche di sottobanco. Ovviamente GiornaleSM informerà i suoi lettori ed i sammarinesi di questo pericolo e di tutte le novità di questa fase politica .