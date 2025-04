San Marino. Ginnastica ritmica: Al Multieventi l’ultima giornata di Serie C, tanta esperienza per la squadra sammarinese

Nel fine settimana del 29 e 30 marzo, il Multieventi Sport Domus di San Marino è stato il palcoscenico della terza e ultima prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica, per le zone tecniche 3 e 4. L’evento, organizzato dalla Federazione Sammarinese Ginnastica, ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da diverse regioni d’Italia, offrendo un’atmosfera di grande competizione. Sabato, nella zona tecnica 3, la squadra sammarinese composta da Sara Ceccoli al cerchio (21,717), Eva Bombagionialla palla (22,917) e al nastro (20,500), Gloria Ambrogiani alle clavette (22,150), con Lucia Frisoni, Giorgia Mini e Ludovica Vannoni in qualità di riserve, è scesa in pedana per affrontare ben 48 squadre avversarie provenienti da Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Accompagnate dalle tecniche Monica Leardini e Serena Sergiani, le ginnaste hanno chiuso la competizione al 16° posto in classifica generale con un punteggio totale di 87,249. Nonostante il piazzamento, la squadra ha mostrato significativi progressi dal punto di vista artistico e l’esperienza maturata in questa competizione rappresenta un’importante tappa nel percorso sportivo delle ginnaste, che ora guardano con determinazione ai prossimi impegni.