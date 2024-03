San Marino. Ginnastica ritmica: decimo posto per le sammarinesi a Ferrara

Si è conclusa la seconda tappa del campionato di Serie C di ginnastica ritmica. A Ferrara la squadra della Federazione Sammarinese Ginnastica formata dalle atlete Gloria Ambrogiani, Sara Ceccoli, Giorgia Mini, Vittoria Magnani e dalle tecniche Serena Sergiani e Monica Leardini non è riuscita a risalire la classifica rispetto alla prova precedente e ha concluso al decimo posto con un totale di 97.750 dopo le performance di Gloria Ambrogiani al cerchio con un punteggio di 25.150, Vittoria Magnani alla palla con un punteggio di 24.650, Giorgia Mini alle clavette con un punteggio di 21,150 e Sara Ceccoli con il punteggio di 24,800 al nastro. La prossima tappa del campionato, la terza in calendario, si terrà a Fermo il 24 marzo.