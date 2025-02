San Marino. Ginnastica ritmica, nono posto per le sammarinesi alla prima prova del Campionato di Serie C

Ha preso il via il Campionato Nazionale di Serie C di ginnastica ritmica, evento del calendario federale italiano 2025. Sabato 15 febbraio al Pala Monte Murano di Fermo, la Federazione Sammarinese Ginnastica ha schierato in pedana la squadra formata da Eva Bombagioni alla palla, Sara Ceccoli al cerchio e al nastro, Giorgia Mini alle clavette, subentrata all’ultimo minuto a Gloria Ambrogiani, costretta al forfait a causa di un infortunio, e Lucia Frisoni, riserva.

Guidate dalle tecniche Monica Leardini e Serena Sergiani, le ginnaste hanno affrontato la competizione con concentrazione e determinazione. Con un punteggio complessivo di 92,817, la squadra ha conquistato il nono posto su 48 squadre partecipanti, appartenenti alla zona tecnica 3 e provenienti da Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, con alcune atlete che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A e B.

Le performance delle atlete hanno lasciato intravedere ampi margini di crescita in vista della seconda prova, in programma domenica 17 febbraio a Pisa.