San Marino. Ginnastica ritmica, World Challenge Cup di Portimão: esperienza internazionale per Casali e Rossi della Federazione Sammarinese

Un weekend intenso e formativo per la ginnastica ritmica sammarinese, impegnata dal 9 all’11 maggio alla World Challenge Cup di Portimão, prestigiosa tappa internazionale che ha visto in pedana alcune delle migliori atlete del panorama mondiale.

A rappresentare i colori della Federazione Sammarinese Ginnastica sono state le due individualiste Senior Gioia Casali e Camilla Rossi, accompagnate dalla tecnica federale Lucia Castiglioni. Per entrambe, la partecipazione ha rappresentato un banco di prova importante in vista dell’appuntamento clou della stagione: i Giochi dei Piccoli Stati, in programma a breve ad Andorra.

Nella prima giornata di qualificazione, Casali e Rossi hanno presentato i loro esercizi con cerchio e palla, esibendosi con precisione e buona tenuta. Nella giornata di sabato, le atlete hanno affrontato le prove con clavette e nastro, dove alcune piccole imprecisioni hanno influenzato il punteggio complessivo, senza però intaccare il valore dell’esperienza maturata.

Nella classifica All Around, che somma i punteggi ottenuti sui quattro attrezzi, Camilla Rossi ha chiuso in 40ª posizione con un totale di 86.050 punti, mentre Gioia Casali si è classificata 44ª con 85.350 punti.

Nonostante il risultato non abbia portato a finali, l’esperienza di Portimão è stata giudicata molto positiva dallo staff tecnico, che guarda con fiducia ai prossimi impegni. Le due ginnaste proseguiranno ora il loro percorso di preparazione in vista dell’attesissimo appuntamento continentale ad Andorra, dove difenderanno i colori della Repubblica di San Marino in un contesto agonistico tra i più attesi dell’anno.