San Marino. Giochi dei Piccoli Stati – Andorra 2025. La nazionale maschile di volley vince all’esordio

Battuta 3 a 1 l’Islanda. Domani in campo alle 9 per affrontare il Lussemburgo. Anche le ragazze del Ct Lucchi esordiranno domani alle 13 contro il Granducato.

Andorra. Islanda – San Marino 1 a 3 (25/20 16/25 21/25 22/25). È iniziata con una vittoria l’avventura della nazionale maschile di San Marino ai Giochi dei Piccoli Stati in programma da oggi ad Andorra. I biancazzurri hanno battuto 3 a 1 l’Islanda, squadra molto forte fisicamente. “Nel primo set un po’ di emozione ci ha ha giocato contro ma abbiamo anche preso sette murate e abbiamo capito che dovevamo cambiare tattica contro una squadra così alta. – Racconta a fine partita il Ct Roberto Pascucci. – Così, dal secondo parziale secondo giocato diversi pallonetti e palle sporche. Non è stata facile comunque perché l’Islanda ha una nazionale di dodici giocatori intercambiabili e hanno mescolato bene le loro carte, mettendoci in difficoltà soprattutto nel quarto set. Lo abbiamo risolto con servizi di Frascio”. In effetti, sul 22/20 per gli isolani un lungo turno in battuta di Samuel Frascio ha consentito a Benvenuti di fare punto su una palla difficile da gestire e a Matteo Zamagni di schiacciare dal centro una ricezione sbagliata degli islandesi a seguito di una potente battuta dello stasso Frascio (22/22). Ancora un attacco di Benvenuti (22/23) e un attacco dalla seconda linea di Frascio hanno chiuso l’incontro (22/25). “È una vittoria importante perché l’Islanda è una diretta concorrente al podio” – conclude Pascucci. Domani alle 9 “alzataccia” per affrontare il Lussemburgo, team che viene dato per favorito nella corsa all’oro assieme a Cipro.

Il tabellino di San Marino: Zamagni 10, Frascio 20, Rondelli 1, Bernardi 5, Kiva 11, Benvenuti 9, Bacciocchi (L1), Conti. N.E.: Gasperoni, Volpinari, Lazzarini, Giri (L2).Ace 6. Battute sbagliate 13. Muri punto 3. Ct: Roberto Pascucci.

La classifica alle ore 13 del 27 maggio.

1-Cipro (1 vittoria, 0 sconfitte, 3 set vinti, 0 persi) punti 3.

2-San Marino (1 vittoria, 0 sconfitte, 3 set vinti, 1 perso) punti 3.

3-Lussemburgo (0 vittorie, 0 sconfitte, 0 set vinti, 0 set persi) punti 0.

4-Monaco (0 vittorie, 0 sconfitte, 0 set vinti, 0 set persi) punti 0.

5-Islanda (0 vittorie, 1 sconfitta, 1 set vinti, 3 set persi) punti 0.

6-Andorra (0 vittorie, 1 sconfitta, 0 set vinti, 3 set persi) punti 0.

Il calendario degli incontri della nazionale maschile: Lussemburgo – San Marino (28 maggio ore 9). Cipro – San Marino (29 maggio ore 9); San Marino – Monaco (29 maggio ore 20). San Marino – Andorra (30 maggio ore 18).

La nazionale femminile esordirà domani alle 13 contro il Lussemburgo. Questo il calendario delle sue partite: San Marino – Lussemburgo (28 maggio ore 13). San Marino – Andorra (29 maggio ore 16). Cipro – San Marino (30 maggio ore 11). Monaco – San Marino (31 maggio ore 9).

Nelle foto: la nazionale maschile sammarinese prima e dopo la partita con l’Islanda.

Ufficio stampa

Federvolley San Marino

San Marino, 27 maggio 2025