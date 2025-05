San Marino. Giochi dei Piccoli Stati – Andorra 2025. Volley/ Nazionale femminile battuta da Cipro

Torneo femminile. Cipro – San Marino 3 a 0 (25/18 25/22 25/13). Contro Cipro, nella terza giornata di incontri per il torneo femminile di volley dei Giochi dei Piccoli Stati, San Marino perde dopo aver giocato un primo e un secondo senz’altro buoni, tenendo testa a una squadra alta e tecnica, alla quale è molto difficile prendere le misure. Stanti i risultati finora ottenuti, la partita di domani contro Monaco sarà una sorta di finale per il bronzo.

Cronaca. Buonissima la partenza di San Marino (3/6) ma Cipro piazza un parziale di 4 a 0 (7/6) che consiglia un time-out al Ct Lucchi. Le isolane mettono la testa avanti ma Pasolini e compagne le tengono a portata di tiro fino al 14/13. Arriva un altro break delle cipriote (18/13) che risulta essere decisivo. Il set si conclude 25/18. L’inizio del secondo parziale ricalca quello del primo: Cipro avanti di un’incollatura (8/7) e San Marino che non molla. Un allungo delle avversarie arriva con un break che le porta sul 12 a 9 ma le titane rispondono e con un bel turno in battuta di De Gregorio e un muro di Tura si riportano sotto (17/16) e restano in scia fino al 23/22 quando una battuta sbagliata e un attacco dell’opposto avversaria chiudono la frazione. Nella terza ripresa di gioco le eredi di Afrodite partono a spron battuto (9/3) e schiacciano sull’acceleratore. San Marino probabilmente già comincia a pensare alla partita di domani contro Monaco che sarà decisiva per il bronzo, opera diversi cambi e il set va in archivio sul 25/13.

“Abbiamo interpretato bene la partita. – Afferma a fine match il Ct Cristiano Lucchi. – Ci siamo difese e la partita è stata un’occasione per giocare a dei livelli ai quali non siamo abituate. Nel primo e nel secondo set siamo riuscite a mantenere livellato il confronto con una squadra che potrebbe giocare in B1, in Italia. Insomma, è stata un’occasione per crescere. Domani con Monaco sarà, di fatto, una finale per il bronzo e chederò alle ragazze di approcciare la partita come hanno fatto con Lussemburgo e Cipro”.

Tabellino San Marino. Muccioli 3, Ghinelli, Guerra, Menicucci, Pasolini (L), Pedrelli 2, Magalotti 11, Tiezzi, Tura 5, De Gregorio 7, Zanotti, Stefanelli 1. Ace 4. Battute sbagliate 11. Muri punto 4. Ct Cristiano Lucchi.

La classifica al 30 maggio.

1-Cipro (3 vittorie, 0 sconfitte, 9 set vinti, 0 persi) punti 9

2-Lussemburgo (3 vittorie, 0 sconfitte, 9 set vinti, 0 persi) punti 9

3-Monaco (1 vittorie, 2 sconfitte, 3 set vinti, 6 persi) punti 3

4-San Marino (1 vittorie, 2 sconfitte, 3 set vinti, 6 persi) punti 3

5-Andorra (0 vittorie, 4 sconfitte, 0 set vinti, 12 persi) punti 0

Le prossime partite della nazionale femminile: Monaco – San Marino (31 maggio ore 9).

Nelle foto: la nazionale femminile nel momento dell’inno nazionale.

Ufficio stampa

Federvolley San Marino

San Marino, 30 maggio 2025