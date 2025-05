San Marino. Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: nel pomeriggio le finali di tiro a volo e nuoto

NUOTO

Questa mattina anche la batterie del nuoto, nei 200m stile libero conquistano la finale che si disputeranno dalle 17:00 Matteo Oppioli (1:56.20) e Loris Bianchi (1:56.26) entrati con primo e secondo tempo. Si qualifica alla finale anche Ilaria Ceccaroni, ottavo tempo con 2:13.76. In finale con il secondo tempo anche Giacomo Casadei nei 100m rana (1:03.64).

TIRO A SEGNO

È stata Silvana Parenti a rompere il ghiaccio per il tiro a segno sammarinese nella pistola 10 metri femminile. Nelle qualifiche del mattino, con una prova in crescendo e punteggi particolarmente buoni nelle ultime due serie, la sammarinese ha centrato l’accesso alla finale con 525, settimo punteggio. In finale ha totalizzato 122.4 punti, confermando il 7° posto finale.

TENNIS

Al Princiesport può esultare Francesco Giorgetti che ha battuto il rappresentante del Liechtenstein Moritz Glauser 6-2, 7-5. Il sammarinese accede ai quarti di finale dove affronterà nel pomeriggio il vincente di Cervós (Andorra) e Knaff (Lussemburgo). Sempre nel pomeriggio in programma anche la sfida di Marco De Rossi contro l’islandese Rafn Kumar Bonifacius e il doppio femminile, che vedrà impegnate Talita Giardi e Silvia Alletti contro le atlete di casa Cartanà e Jiménez.

TENNISTAVOLO

Dopo i due bronzi nel doppio arrivati nella giornata di martedì, questa mattina in campo il tabellone del singolare. La differenza set è costata l’eliminazione a Federico Giardi, ha perso la prima gara contro il cipriota Elia per 3-2, ha poi battuto 3-0 il montenegrino Radonjco per poi perdere la terza gara con il maltese Prokopcov (3-0). Niente da fare per Lorenzo Ragni, sconfitto in tutti e tre i match: il primo per 3-0 contro l’islandese Rodriguez, il secondo per 3-1 contro il lussemburghese Mladenovic (considerato il più forte del torneo) e il terzo contro l’andorrano Asensio per 3-1. Nel pomeriggio toccherà alle donne e domani la sfida a squadre.

TIRO A VOLO

Si sono concluse all’ora di pranzo le qualifiche del tiro a volo. Nelle ultime due serie i tiratori biancazzurri hanno confermato i buoni punteggi della prima giornata. Nella gara di trap femminile Alessandra Perilli e Martina Tonini chiudono rispettivamente prima e seconda con 120 e 110 piattelli su 125, in attesa della finale che scatterà a breve. Nel trap maschile Gian Marco Berti chiude le qualificazioni con 120/125, secondo miglior punteggio delle qualifiche a pari merito con il cipriota Kiriakou e il lussemburghese Sosa, ma è quarto a seguito dello spareggio. La finale maschile scatterà subito dopo quella femminile. Per Simone Rigoni oggi giornata leggermente in calo dopo la positiva prova di ieri. Chiude a 112/125, fuori dalla finale.

Nel corso del pomeriggio verranno aggiunte le foto sull’album Flickr: https://www.flickr. com/photos/sanmarinonoc/albums

FOTO ©Andrea Masini/CONS